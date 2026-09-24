سخنگوی طالبان: حملات پاکستان چهار غیرنظامی را کشته است؛ پاسخ مناسب خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، حملات هوایی اخیر پاکستان به مناطقی در استان‌های قندهار، پکتیا و خوست را به‌شدت محکوم کرده و گفته است که در این حملات چهار غیرنظامی کشته شده‌اند.

مجاهد امروز (پنج‌شنبه ۲ مهر) در رشته‌توییتی در شبکه اجتماعی ایکس، این حملات را «نقض صریح همه اصول، تجاوز آشکار و جنایت» خوانده و گفته است که حکومت طالبان در برابر حملات پاکستان «با اتخاذ موضع قاطع، پاسخ مناسب» خواهد داد.

او همچنین ادعای مقام‌های پاکستانی درباره عبور پهپادهایی از افغانستان به سمت پاکستان را رد کرده و گفته است که این ادعا برای توجیه حملات هوایی به خاک افغانستان مطرح شده است.

به گفته مجاهد، چنین اقدامات «نسنجیده، بی‌احتیاط و نفرت‌انگیز» موجب خشم مردم افغانستان خواهد شد و می‌تواند برای نظامیان پاکستانی پیامدهایی در پی داشته باشد.

در مقابل، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در حملات بامداد پنج‌شنبه، ۱۰ نقطه در افغانستان را که به گفته آنان برای پرتاب و نگهداری پهپاد استفاده می‌شده، هدف قرار داده‌اند. کابل این ادعا را رد کرده است.

این حملات در حالی انجام شده که چند روز پیش نیز پاکستان مناطقی در استان‌های کنر و پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داده بود؛ مقام‌های طالبان در آن حملات از کشته‌شدن سه غیرنظامی و زخمی‌شدن چهار نفر دیگر خبر داده بودند.

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