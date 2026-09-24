به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شکایت‌هایی رسمی علیه «روپرت لو»، نماینده پارلمان انگلیس، در پی اظهارات مکرر او درباره اسلام، مسلمانان و مهاجرت، به پلیس مبارزه با تروریسم و نهاد ناظر بر رفتار نمایندگان پارلمان این کشور ارائه شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های انگلیس، یکی از این موارد شامل ارجاعی هشت‌صفحه‌ای به سازوکار «پیشگیری» (Prevent) است که از مسئولان امنیتی خواسته است درباره احتمال تأثیرگذاری برخی اظهارات لو بر گفتمان‌های افراطی راست‌گرا و روندهای افراطی‌شدن بررسی کنند. شکایت دیگری نیز با حمایت بیش از ۲۰۰ نفر به کمیسر استانداردهای پارلمان ارائه شده است.

در این شکایت‌ها، به اظهارات لو درباره آنچه «اسلامی‌شدن بریتانیا» خوانده، همچنین پیوند دادن اسلام و مسلمانان پاکستانی با پرونده‌های سوءاستفاده جنسی سازمان‌یافته از کودکان و پیشنهادهایی درباره محدود کردن برخی اقدامات و شعائر اسلامی اشاره شده است. شکات تأکید کردند که مجموعه این اظهارات باید به‌صورت یک روند کلی و نه صرفاً اظهارات منفرد بررسی شود.

لو در واکنش به این شکایت‌ها، منتقدان خود را به تلاش برای کنار گذاشتن وی از پارلمان متهم کرد و گفت از مواضعی که درباره اسلام و مهاجرت اتخاذ کرده، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

در حال حاضر، هیچ‌یک از این ارجاع‌ها به‌معنای محکومیت یا اثبات ارتکاب جرم از سوی این نماینده نیست. کمیسر استانداردهای پارلمان باید ابتدا مشخص کند که شکایت در حوزه صلاحیت او قرار دارد و آیا مبنای کافی برای آغاز بررسی وجود دارد؛ در سوی دیگر، ارجاع سازوکار پیشگیریPrevent نیز درخواست ارزیابی است و به‌خودی‌خود اتهام کیفری محسوب نمی‌شود. نتیجه هر دو روند هنوز اعلام نشده است.

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