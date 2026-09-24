به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدکریم خلیلی، رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست‌جمهوری این کشور، امروز (پنجشنبه ۲ مهر) در پیامی به مناسبت ۲۵ سپتامبر، روز یادبود قربانیان قتل‌عام هزاره‌ها، خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای جلوگیری از آنچه «تداوم جنایات و تبعیض علیه هزاره‌ها» خوانده است، شد.

خلیلی در این پیام، ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۲ را از روزهای مهم در حافظه تاریخی هزاره‌ها دانسته و افزوده است که نیروهای عبدالرحمان خان، حاکم وقت افغانستان، پس از شکست مقاومت هزاره‌ها وارد ارزگان شدند و به کشتار، غارت و تخریب خانه‌ها و اموال مردم پرداختند.

او با اشاره به آنچه «اسناد و روایت‌های تاریخی» خوانده، گفت که در جریان سرکوب هزاره‌ها در دوره عبدالرحمان، شمار زیادی از آنان کشته یا آواره شدند و زمین‌ها و خانه‌هایشان تصرف و زنان و کودکان نیز به بردگی گرفته شدند. خلیلی در این پیام ادعا کرده است که «۶۲ درصد مردم هزاره» در نتیجه این سیاست‌ها قربانی شدند؛ رقمی که از سوی برخی منابع تاریخی مطرح شده، اما درباره میزان دقیق تلفات آن دوره میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد.

رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنین حملات انتحاری و هدفمند در سه دهه اخیر علیه هزاره‌ها را مورد اشاره قرار داده و طالبان و گروه‌های تروریستی را به ادامه فشار و تبعیض علیه این جامعه متهم کرده است. او از بسته‌شدن یا مصادره مراکز دینی، تصرف املاک و مراکز اقتصادی و اعمال محدودیت‌های قومی و مذهبی به عنوان نمونه‌هایی از این وضعیت نام برده است.

خلیلی در ادامه از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، سازمان همکاری اسلامی، دولت‌ها و رسانه‌های بین‌المللی خواسته است در برابر آنچه او «نسل‌کشی و جنایات علیه مردم هزاره» می‌خواند، سکوت نکنند.

او همچنین خواستار ایجاد سازوکار مستقل برای تحقیق و مستندسازی موارد نقض حقوق هزاره‌ها، حمایت از حقوق برابر شهروندی و آزادی مذهبی، جلوگیری از تصرف اموال و املاک هزاره‌ها و اعمال فشار بین‌المللی برای توقف موارد ادعایی نقض حقوق این جامعه شده است.

خلیلی در بخش پایانی پیام خود خطاب به طالبان گفته است که «عبدالرحمان نتوانست هزاره‌ها را نابود کند؛ شما نیز نمی‌توانید» و تأکید کرده است که هزاره‌ها بخشی از جامعه افغانستان هستند و خواهان کشوری «آزاد، عادلانه و متحد» هستند.

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