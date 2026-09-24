سید نصرالله؛ سیاستمدار صادق: از سخن تا شهادت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین صالح در یادداشتی که در المیادین منتشر شد، با گرامیداشت سیره سید امت شهید، حسن نصرالله، نوشت:

در سیاست، سخن‌ها بسیارند، اما صداقت در آن‌ها کم. وعده‌هایی که در برابر مردم داده می‌شود و موضع‌هایی که بر اساس لحظه و شرایط تنظیم می‌شود؛ اما وقتی زمان آزمون فرا می‌رسد، فاصله میان گفته و عمل آشکار می‌گردد.

در تجربه سید شهید امت، حسن نصرالله، این فاصله تقریباً وجود نداشت. از زمان به دست گرفتن دبیرکلی حزب‌الله در سال ۱۹۹۲، سخن او با رویارویی با اسرائیل، پایبندی به آنچه در برابر مردمش اعلام می‌کرد و وفاداری به متحدان گره خورد. او تا آنجا پیش رفت که در نبردهای منطقه‌ای وارد شد و آن‌ها را بخشی از حفاظت از مقاومت و منطقه در برابر تجزیه می‌دانست. این مسیر در نهایت به شهادت او در تجاوز رژیم صهیونیستی در سپتامبر ۲۰۲۴ انجامید.

صداقت در تجربه سید نصرالله تنها یک ویژگی شخصی نبود که دوستدارانش از آن بگویند؛ بلکه بخشی از تصویر سیاسی او شد: آنچه علنی می‌گفت، همان بود که در میدان به آن پایبند بود.

از وعده رویارویی تا شهادت فرزند

نخستین آزمون بزرگ، شهادت فرزند ارشد او، سید هادی نصرالله، در ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ در سن ۱۸ سالگی بود( او در رویارویی با نیروی اسرائیلی در جبل‌الرفیع در جنوب لبنان به شهادت رسید).

سید نصرالله پس از شهادت فرزندش در سخنرانی علنی ظاهر شد، خدا را شکر کرد و تأکید کرد که خون فرزندان رهبران از خون دیگر جوانان مقاومت گران‌تر نیست. این موضع، بازتاب معنوی و سیاسی بزرگی در لبنان بر جای گذاشت.

از زمان به دست گرفتن دبیرکلی حزب‌الله، منازعه با اسرائیل در قلب پروژه سیاسی و نظامی او بود. در مه ۲۰۰۰ نیروهای اسرائیلی از بیشتر جنوب لبنان عقب‌نشینی کردند؛ رویدادی که حزب‌الله آن را نقطه عطفی در مسیر مقاومت می‌دانست.

در سخنرانی معروف عقب‌نشینی، نصرالله گفت اسرائیل از خانه عنکبوت سست‌تر است؛ عبارتی که بعدها به یکی از مشهورترین جملات مرتبط با نام او تبدیل شد. اما آن سخنرانی پایان رویارویی نبود و منازعه در سال ۲۰۰۶ به جنگ انجامید.

در پرونده اسرا، پیوند میان وعده و عمل به وضوح دیده شد. سید نصرالله همواره آزادی اسرا را در قلب سخنان خود داشت و این مسیر به دو مبادله در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ منجر شد.

صداقت وقتی موضع پرهزینه می‌شود

بزرگ‌ترین آزمون یک سیاستمدار این نیست که وقتی گفتن حرفش کم‌هزینه است، آن را بگوید؛ بلکه این است که وقتی عقب‌نشینی آسان‌تر می‌شود، بر موضع خود بماند.

در سوریه، حزب‌الله در موقعیت ناظر نماند. در سال ۲۰۱۳، سید نصرالله علناً مشارکت رزمندگان حزب در کنار نیروهای سوریه را تأیید کرد و آن را دفاع از عمق استراتژیک مقاومت خواند.

او گفت سوریه «پشت مقاومت» است و مقاومت نمی‌تواند دست‌بسته بماند وقتی این پشت در خطر است.

این موضعی بسیار پرهزینه بود، اما سید نصرالله آن را موقت یا سری معرفی نکرد؛ علناً از آن دفاع کرد و تبعاتش را پذیرفت.

عراق؛ آمادگی برای پرداخت بها

با ظهور داعش در عراق در سال ۲۰۱۴، سید نصرالله نبرد عراق را جدا از رویارویی منطقه‌ای ندید. در ژوئن ۲۰۱۴ اعلام کرد حزب‌الله آماده است رزمندگان بیشتری به عراق بفرستد و گفت حاضر است شمار زیادی شهید در دفاع از مقامات تهدیدشده تقدیم کند.

او درباره عراق به عنوان پرونده‌ای دور از لبنان سخن نمی‌گفت؛ بلکه آن را در چارچوب دیدگاهی منطقه‌ای و یکپارچه برای رویارویی با تهدیدها می‌دید.

در یمن، سید نصرالله موضعی روشن در کنار صنعا گرفت و در سخنان خود از یمنی‌ها در برابر جنگی که عربستان رهبری می‌کرد، دفاع کرد.

او یمن را در معادله «وحدت میدان‌ها» قرار داد و بدین ترتیب نقشه مسائل مرتبط با مقاومت از جنوب لبنان به فلسطین، سوریه، عراق و یمن گسترش یافت.

فلسطین در نهایت عنوانی بود که سید نصرالله همواره به آن بازمی‌گشت. پس از آغاز تجاوز اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حزب‌الله جبهه پشتیبانی از جنوب لبنان را باز کرد و سید نصرالله گفت نبرد با جنگ غزه گره خورده است.

او پیش از شهادت، با دست خود نامه‌ای نوشت و خواستار آن شد که عناصر حزب که در رویارویی‌ها شهید می‌شوند، «شهدای راه قدس» نامیده شوند. بدین ترتیب، عبارت «در راه قدس» تنها یک عنوان رسانه‌ای نبود، بلکه وفاداری او به قضیه‌ای بود که در راهش به شهادت رسید.

در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، سید نصرالله در اتاق عملیات مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید؛ جایی که اسرائیل تمام کینه خود را بر نقطه‌ای کوچک فرو ریخت. مردی که از آمادگی برای رویارویی سخن می‌گفت، از موضعی امن سخن نمی‌گفت؛ او می‌دانست هدف است و در همان موقعیت ماند تا به شهادت رسید.

سخن از صداقت سید نصرالله بدون اشاره به اتحادهای داخلی او کامل نیست. از برجسته‌ترین نمونه‌ها، تفاهم مارمخایل است که حزب‌الله و جریان ملی آزاد در فوریه ۲۰۰۶ آن را امضا کردند.

این تفاهم در مرحله‌ای شکل گرفت که شکاف سیاسی لبنان حاد بود و دو طرف از دو محیط سیاسی و طایفه‌ای متفاوت بودند.

این اتحاد گذرا نبود؛ سال‌ها ادامه یافت و یکی از مهم‌ترین اتحادهای سیاسی داخلی لبنان شد.

وفاداری در نگاه هواداران سید نصرالله، نه به معنای نبود اختلاف، بلکه به معنای رها نکردن متحد در شرایط سخت است.

صداقتی که صاحبش بها پرداخت

سید نصرالله مقاومت را در جنگ ۲۰۰۶ رهبری کرد، رویارویی‌های طولانی با اسرائیل را تجربه کرد، از متحدانش در سوریه حمایت کرد، از گروه‌های عراقی در برابر داعش پشتیبانی کرد، موضعی حامی صنعا گرفت و جبهه جنوب لبنان را بخشی از معادله پشتیبانی از غزه کرد.

در هر ایستگاه، بهایی سیاسی، نظامی و مردمی وجود داشت. او از جنگ ۲۰۰۶ در سایه تهدید دائمی ترور زندگی می‌کرد و ظهور علنی‌اش به دلیل خطرات امنیتی نادر شد.

اینجا ایده صداقت به نهایی‌ترین آزمون خود می‌رسد: اینکه بگویی آماده‌ای در راه باورت بمیری یک چیز است؛ اینکه بدانی این احتمال سال‌ها تو را تعقیب می‌کند و همچنان در همان راه ادامه دهی، چیز دیگری است.

پس از شهادت او، محیط مقاومت بر ادامه راه صداقت و وفاداری به روش او و انتقام از قاتلش پافشاری می‌کند.

ممکن است مردم درباره این میراث، جنگ‌ها، گزینه‌ها و اتحادها اختلاف داشته باشند؛ اما برای کسانی که به سخنان او ایمان داشتند، ارزش اساسی این است که او با شعارهایش به عنوان ابزار معامله سیاسی برخورد نکرد.

شعاری سر داد، سپس وارد نبرد آن شد.

وعده‌ای اعلام کرد، سپس در اجرای آن کوشید.

متحدی انتخاب کرد، سپس بهای ایستادن در کنار او را پرداخت.

گفت فلسطین در قلب پروژه اوست، سپس فرزندانش را «شهدای راه قدس» نامید و در راه آن به شهادت رسید.

هوادارانش سالگرد شهادت او را نه تنها به عنوان دبیرکل حزب‌الله، بلکه به عنوان نمونه‌ای از رهبری گرامی می‌دارند که میان صداقت در کلام، تعلق، تعهد و آمادگی برای پرداخت بها جدایی نینداخت؛ او خود «وعده صادق» بود.

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