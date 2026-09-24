به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع افغانستانی در گفت‌وگویی، ادعای پاکستان درباره حمله پهپادی افغانستان به خاک این کشور را رد کرد و آن را بهانه‌ای برای بمباران افغانستان دانست.

این منبع افغانستانی تأکید کرد: افغانستان نوع و زمان پاسخ خود را به تجاوزهای مکرر پاکستان علیه حاکمیت خود انتخاب خواهد کرد.

وی درباره مسیر سیاسی و راه‌حل‌های دیپلماتیک گفت: قرار بود گفت‌وگو با پاکستان از سر گرفته شود، اما حملات اخیر می‌تواند فرصت گفت‌وگو و اعتمادسازی میان دو کشور را از بین ببرد.

در تحولات میدانی، سخنگوی طالبان از کشته شدن چهار نفر در حملات هوایی جنگنده‌های پاکستانی به مواضعی در داخل خاک افغانستان خبر داد.

به گزارش المیادین، نکته قابل توجه در حملات پاکستان این است که شهر قندهار، مقر اصلی رهبر طالبان، هدف قرار گرفته است.

صبح امروز، عطاءالله تارار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، اعلام کرد نیروی هوایی این کشور حملات دقیقی را به ۱۰ موضع در داخل خاک افغانستان انجام داده است که برای پرتاب و ذخیره پهپاد استفاده می‌شدند.

وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان با شدیدترین لحن، نفوذ عمدی پهپادهایی که از خاک افغانستان به سمت این کشور پرواز کرده بودند را محکوم کرد و تأکید کرد سامانه‌های پدافند هوایی پاکستان این پهپادها را رصد، رهگیری و به‌طور کامل از کار انداختند و بدین ترتیب حمله برنامه‌ریزی‌شده خنثی شد.

پیشینه بحران میان دو کشور

روابط پاکستان و افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱ بر سر اختلافات امنیتی مرزی و فعالیت گروه‌های مسلح از جمله «طالبان پاکستان» رو به تیرگی رفت و دو طرف یکدیگر را متهم کردند.

در سال ۲۰۲۵ تنش‌ها پس از حملات هوایی پاکستان در اکتبر و درگیری‌های مرزی در دسامبر و همچنین توقف تجارت میان دو کشور به شدت بالا گرفت و بار دیگر درخواست‌ها برای گفت‌وگو و کاهش تنش مطرح شد.

توافق آتش‌بس که در مارس گذشته امضا شد نیز نتوانست به توافقی پایدار میان دو همسایه منجر شود، هرچند کشورهای مختلف تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ای انجام دادند.

اسلام‌آباد حکومت طالبان را به پناه دادن به مسلحان «طالبان پاکستان» متهم می‌کند که سال‌ها به این کشور حمله کرده‌اند؛ اما مقامات افغانستان این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند پاکستان خود گروه‌های مخالف آنان را پناه می‌دهد و به حاکمیت افغانستان احترام نمی‌گذارد.

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