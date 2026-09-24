به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ​نشست تخصصی «جلوه‌های هنر در بحران» به همت مرکز هنرهای نمایشی دایره (مرکز الدائرة لفنون الأداء) و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار شد.

​این نشست با حضور امیرحسین شفیعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره، جمعی از هنرمندان جانباز پیجر و فعالان فرهنگی برگزار گردید و طی آن ابعاد گوناگون نقش‌آفرینی هنر در شرایط اضطراری و بحرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

​سخنرانی‌ها و محورهای مطرح‌شده بدین شرح گزارش شد:

​هنر مدرن و کارکردهای معاصر: در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، به بررسی ابعاد گوناگون هنر مدرن و کارکردهای حیاتی آن در دنیای امروز پرداخت و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری برای تبیین حقایق و ارتباط بین‌المللی تأکید کرد.

​کارکرد هنر در شرایط جنگ و بحران: در ادامه، امیرحسین شفیعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره، به صورت تفصیلی به تحلیل کارکرد هنر در شرایط جنگ و بحران پرداخت. وی با اشاره ویژه به تجربیات تاریخی و رویدادهای اخیر، نقش هنر و هنرمندان را در بازآفرینی روحیه مقاومت، ثبت روایت‌های میدانی و مواجهه با پیامدهای ناشی از تهاجمات و بحران‌ها در ایران و لبنان تبیین نمود.

​هنر از منظر مذهب و آموزه‌های دینی: سپس حجت‌الاسلام محسن نخعی، نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، موضوع هنر را از زاویه نگاه مذهبی و اسلامی مورد تحلیل قرار داد و بر تعهد هنر دینی در خدمت‌رسانی به کرامت انسانی، حقیقت‌جویی و ایستادگی در برابر ظلم تأکید کرد.

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