  1. صفحه اصلی
  2. اخبار همايش‌ها و فراخوان‏ها

لبنان؛ برگزاری نشست تخصصی »جلوه‌های هنر در بحران« با حضور هنرمندان جانباز پیجر 

۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳
کد مطلب: 1869644
لبنان؛ برگزاری نشست تخصصی »جلوه‌های هنر در بحران« با حضور هنرمندان جانباز پیجر 

 ​نشست تخصصی «جلوه‌های هنر در بحران» به همت مرکز هنرهای نمایشی دایره (مرکز الدائرة لفنون الأداء) و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ​نشست تخصصی «جلوه‌های هنر در بحران» به همت مرکز هنرهای نمایشی دایره (مرکز الدائرة لفنون الأداء) و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار شد.

​این نشست با حضور امیرحسین شفیعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره، جمعی از هنرمندان جانباز پیجر و فعالان فرهنگی  برگزار گردید و طی آن ابعاد گوناگون نقش‌آفرینی هنر در شرایط اضطراری و بحرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

​سخنرانی‌ها و محورهای مطرح‌شده بدین شرح گزارش شد:

​هنر مدرن و کارکردهای معاصر: در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، به بررسی ابعاد گوناگون هنر مدرن و کارکردهای حیاتی آن در دنیای امروز پرداخت و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری برای تبیین حقایق و ارتباط بین‌المللی تأکید کرد. 

​کارکرد هنر در شرایط جنگ و بحران: در ادامه، امیرحسین شفیعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره، به صورت تفصیلی به تحلیل کارکرد هنر در شرایط جنگ و بحران پرداخت. وی با اشاره ویژه به تجربیات تاریخی و رویدادهای اخیر، نقش هنر و هنرمندان را در بازآفرینی روحیه مقاومت، ثبت روایت‌های میدانی و مواجهه با پیامدهای ناشی از تهاجمات و بحران‌ها در ایران و لبنان تبیین نمود. 

​هنر از منظر مذهب و آموزه‌های دینی: سپس حجت‌الاسلام محسن نخعی، نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، موضوع هنر را از زاویه نگاه مذهبی و اسلامی مورد تحلیل قرار داد و بر تعهد هنر دینی در خدمت‌رسانی به کرامت انسانی، حقیقت‌جویی و ایستادگی در برابر ظلم تأکید کرد.

برگزاری نشست تخصصی »جلوه‌های هنر در بحران« در لبنان با حضور هنرمندان جانباز پیجر 

برگزاری نشست تخصصی »جلوه‌های هنر در بحران« در لبنان با حضور هنرمندان جانباز پیجر 

............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha