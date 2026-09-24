نبرد یمن علیه اشغالگر سعودی است، نه علیه مردم جنوب و شرق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قعطبی فرجی، استاندار المهره یمن، در اظهاراتی با تجدید دعوت خود از تمام مردم این استان و استان‌های جنوبی و شرقی خواست از توطئه‌های خارجی که برای بازی با حاکمیت، استقلال و غارت ثروت‌های ملی یمن طراحی می‌شود، برحذر باشند.

وی تأکید کرد: نبردی که نیروهای مسلح و مردم یمن در آن قرار دارند، جنگی سرنوشت‌ساز ضد اشغالگر سعودی و ابزارهای آن است و در هیچ حالتی علیه مردم استان‌های جنوبی و شرقی نیست.

فرجی به مردم استان‌های جنوبی و شرقی اطمینان داد که نبرد آزادی و استقلال نیروهای مسلح، آنان را هدف نمی‌گیرد، بلکه در پی رهایی کشور از تبعیت و قیمومیت سعودی است که دهه‌ها بر یمن تحمیل شده است.

وی تأکید کرد که حفاظت از حاکمیت ملی و مقابله با اشغالگران، مسئولیتی است که بر دوش همه مردم یمن در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور قرار دارد.

استاندار المهره گفت: دشمن سعودی از مردم المهره و استان‌های جنوبی و شرقی به عنوان سوخت جنگ‌های شکست‌خورده خود استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد که طرح‌های آل‌سعود در یمن تنها منافع قدرت‌های بزرگ و اهداف مشکوک آنان را دنبال می‌کند و شواهد میدانی این موضوع را تأیید می‌کند.

وی اشاره کرد که ادامه شرط‌بندی روی اشغالگر سعودی و ابزارهای آن، تنها رنج مردم یمن در شمال، جنوب، شرق و غرب را افزایش می‌دهد و تأکید کرد که شرط‌بندی روی قدرت‌های خارجی شکست خورده است.

به گفته وی، حفظ حاکمیت کشور در گرو یکپارچه کردن تلاش‌ها و اولویت دادن به منافع ملی بر هر ملاحظه دیگری است.

استاندار المهره از علما، شیوخ و شخصیت‌های اجتماعی این استان خواست نقش ملی و دینی خود را در آگاه‌سازی جوانان نسبت به خطر کشیده شدن به تجمعات دشمن سعودی و فرستاده شدن به نبردهای شکست‌خورده ایفا کنند و جامعه را در برابر طرح‌های توطئه‌آمیزی که کشور، حاکمیت، امنیت و ثبات آن را هدف گرفته و در پی از هم پاشیدن بافت اجتماعی و نابودی دستاوردهای ملی است، مصون سازند.

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