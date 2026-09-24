سیاست «محاصره در برابر محاصره» جواب داده است/ عربستان دیگر توان حفاظت از بندرهای خود را ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با گسترش سیاست «محاصره در برابر محاصره» و فشارهای ناشی از آن بر حرکت بندرها و بخش‌های اقتصادی مرتبط، تحولات میدانی به بخشی از معادله‌ای گسترده‌تر تبدیل شده که در آن ابعاد نظامی، اقتصادی و استراتژیک در هم تنیده‌اند؛ به‌ویژه با ادامه هدف قرار گرفتن بندرها و تأسیسات سعودی و پیامدهای آن بر تجارت و انرژی.

در این معادله، تنگه باب‌المندب به دلیل موقعیت استراتژیک و تأثیرش بر خطوط کشتیرانی و زنجیره‌های تأمین، اهمیت محوری دارد.

تحولات در ساحل غربی و استان تعز نیز ابعاد دیگری به این رویارویی افزوده است.

فهمی الیوسفی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با شبکه المسیره گفت: محاصره‌ای که صنعا بر بندرهای عربستان تحمیل کرده، در چارچوب پاسخ به محاصره یمن و ارسال این پیام به نظام‌هایی است که کشور را محاصره کرده و در پی تجزیه آن هستند؛ پیام این است که ادامه محاصره بندرهای یمن، فشار بر بندرهای سعودی را در پی دارد.

وی افزود: حملاتی که نیروهای یمنی به عربستان انجام می‌دهند، هدفش فلج کردن حرکت بندرهای سعودی است، همانند محاصره‌ای که صنعا بر بندرهای رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است.

الیوسفی توضیح داد: ادامه محاصره بندرهای سعودی سطح فلج اقتصادی را بالا می‌برد و تأثیر آن به عرصه سیاسی و نظامی نیز کشیده می‌شود و حملات به اردوگاه‌های نظامی داخل عربستان نیز فشار بر این بندرها را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: هدف این عملیات، وادار کردن عربستان به برداشتن محاصره از بندرهای یمن، توقف تجاوز به آب‌های تحت حاکمیت یمن و پایان دادن به زیاده‌خواهی سعودی در اراضی یمن است.

وی به وجود طرح‌های نفتی و غارت نفت از اراضی یمن از طریق طرف‌های وابسته به عربستان در استان‌های جنوبی و دیگر مناطق اشاره کرد.

باب‌المندب؛ برگ برنده اقتصادی و استراتژیک صنعا

الیوسفی باب‌المندب را یکی از برگ‌های اقتصادی و استراتژیک صنعا برای فشار بر رقبا دانست و عربستان را متهم کرد که در پی تسلط بر این تنگه و به کارگیری مزدوران و هزینه‌کردن پول برای تأمین منافع امپریالیستی و زیاده‌خواهی دو دشمن اسرائیلی و آمریکایی در دریای سرخ و آب‌های عربی است.

وی معتقد است صنعا در تحمیل محاصره بر بندرهای سعودی از طریق حملات نظامی موفق بوده و این حملات پاسخ به جنایت‌های عربستان علیه بندرهای یمن و دادخواهی برای قربانیان شاغل در آن‌هاست.

الیوسفی این حملات را حامل پیام بازدارندگی برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن مجدد بندرهای یمن دانست و گفت ریاض دیگر توان حفاظت از بندرهای خود را ندارد.

وی افزود: ادامه ایستادگی نیروهای یمنی و افزایش سطح محاصره بندرهای سعودی، ریاض را با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو می‌کند و آن را به بازگشت به صنعا و پذیرش خواسته‌های یمنی وادار می‌سازد.

الیوسفی در سطح میدانی در ساحل غربی، آزادسازی بخش‌های وسیعی از استان تعز را یک دستاورد استراتژیک توصیف کرد و گفت این پیروزی، طرحی را ناکام گذاشت که هدفش اتصال شهر ذباب به جیبوتی برای خدمت به منافع رژیم صهیونیست و تسلط بر تنگه بود.

وی تسلط بر تنگه‌های آبی را با استراتژی «خاورمیانه جدید»، «معامله قرن» و «اسرائیل بزرگ» مرتبط دانست و گفت وادار کردن عربستان و طرف‌های داخلی به تسلط بر باب‌المندب، در خدمت تأمین این طرح است.

الیوسفی تأکید کرد: پیشروی صنعا در این زمینه، بخش مهمی از آن طرح را ناکام می‌گذارد.

به گفته وی، تأمین امنیت باب‌المندب نیازمند تسلط بر بقیه شهرستان‌های استان تعز، ادامه قطع جاده هیجة العبد در برابر نیروهای مزدور و تسلط بر شهر التربه است.

وی پیش‌بینی کرد که تسلط بر این مناطق به سقوط تدریجی بقیه شهرستان‌ها منجر شود و باب‌المندب را امن کند.

هدف قرار دادن فرودگاه صنعا، خطای استراتژیک مرگبار بود

عمید نضال زهوی، مدیر مرکز مطالعات آنترواستراتژیک، نیز دستاوردهای نیروهای مسلح یمن و انصارالله را در سطوح تاکتیکی، منطقه‌ای و استراتژیک از آغاز تحولات ستود و گفت هدف قرار دادن فرودگاه صنعا توسط عربستان، «خطای استراتژیک مرگبار» بود.

زهوی این موضوع را ناشی از شرایط موجود در منطقه، درگیری با جمهوری اسلامی ایران، عدم آمادگی هیچ کشوری برای حمایت از عربستان و تمایل آمریکا به حفظ وضعیت درگیری بدون توان ورود به آن دانست.

وی تسلط یمن بر باب‌المندب را عاملی دانست که به نیروهای مسلح یمن عمق تهاجمی می‌بخشد و گفت تأثیر یمن پیش از این مرحله نیز از طریق الحدیده وجود داشت، اما در مرحله کنونی عمیق‌تر شده است.

زهوی گفت: یمن امروز در این نبرد چیزی برای از دست دادن ندارد، در حالی که عربستان همه چیز را از دست می‌دهد.

وی اشاره کرد که ریاض توانمندی‌های بزرگی در سطح تجاری و استراتژیک بین‌المللی، به‌ویژه در بخش نفت و تجارت نفتی، در اختیار دارد.

وی افزود: نیاز بین‌المللی به نفت و سوخت‌های فسیلی همچنان بالاست و بنابراین توقف یا کاهش صادرات نفتی یک مسئله استراتژیک است و نیروهای مسلح یمن در این زمینه تأثیری دقیق و مهم دارند.

زهوی بندرهای سعودی را یکی از شاخص‌های موفقیت «محاصره در برابر محاصره» دانست و گفت کاهش حرکت صادرات و واردات از طریق بندرهای جده، ینبع و دیگر بندرها، نشانه موفقیت عملیات نظامی یمن است.

زهوی هشدار داد که عربستان همچنان روی مجموعه‌ای از معادله‌ها برای تغییر واقعیت داخل یمن شرط می‌بندد که در صدر آن‌ها تلاش برای تجزیه یمن و بازگرداندن آن به وضعیت پیش از وحدت است.

به گفته وی، این اقدام به اهمیت یمن و موقعیت جغرافیایی آن در ژئوپلیتیک جهانی، به‌ویژه در ارتباط با زنجیره‌های تأمین، ضربه می‌زند.

وی افزود: معادله دیگر، ادامه عملیات تاکتیکی در داخل اراضی یمن از طریق نیروهای وابسته به عربستان و دیگران است.

زهوی معتقد است تقویت موفقیت‌های نظامی یمن به تحرکات نیروهای مسلح یمن و انصارالله به سمت مأرب، سد مأرب و شبوة و قطع زنجیره‌های تأمین نیروهای وابسته به عربستان از طریق الودیعه و العبر بستگی دارد.

وی نتیجه گرفت: تسلط بر العبر، منافذ توان نظامی سعودی را می‌بندد و این امر باعث می‌شود مذاکرات در برابر عربستان «موفق‌تر، توانمندتر و کارسازتر» شود.

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