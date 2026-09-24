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صد و بیست و سومین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد+لینک دانلود

۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۰
کد مطلب: 1869660
صد و بیست و سومین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» منتشر شد+لینک دانلود

شماره ۱۲۳ هفته‌نامه تحلیلی-اطلاع‌رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره ۱۲۳ هفته‌نامه تحلیلی-اطلاع‌رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با هدف تبیین مواضع دیپلماتیک ایران، بررسی تحولات منطقه و تقویت تعاملات فرهنگی با مخاطبان برون‌مرزی منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

ﮔﺰﻳﺪه ای از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی(ره) ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ “ وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ(س) 
ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل: ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی(ع)؛ ﻃﻠﻮع اﻣﺎﻣﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ.
ﺑﺎﻧﻮﻳﻲ از ﺗﺒﺎر ﻣﺮﻳﻢ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺗﺴﺨﻴﺮی؛
ﻣﻌﺎون ارﺗﺒﺎﻃﺎت واﻣﻮرﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﻔﻴﺮﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح “اﻳﻞ ﻓﺎرو ﺳﻮل ﻣﻮﻧﺪو“اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ.
ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺟﻮاﻧﺎن اروﭘﺎ ؛ ﺟﻮزﭘﻪ آﻳﻠﻮ؛ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻔﺘﻪ  
واﺗﻴﻜﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ای ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ

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