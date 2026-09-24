هواپیمای نتانیاهو در فرودگاهی نظامی به زمین نشست + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در فرودگاهی نظامی در نیوجرسی فرود آمد.

نتانیابو به دلیل مشکلات هماهنگی با مقام‌های آمریکایی و همچنین نگرانی از اینکه زهران ممدانی، شهردار نیویورک، دستور دهد هواپیمای «بال صهیون» بلافاصله فرودگاه را ترک کند و تا زمان بازگشت نتانیابو در آنجا منتظر نماند، در فرودگاه JFK نیویورک فرود نیامد.

در اقدامی بی‌سابقه، نتانیابو تنها چند ساعت در نیویورک خواهد ماند، شب را در این شهر اقامت نخواهد کرد و عصر به سرزمین‌های اشغالی بازخواهد گشت. منابع مطلع از جزئیات برآورد می‌کنند که این تصمیم به دلیل نگرانی از برگزاری تظاهرات اتخاذ شده است.

طبق گزارش‌ها تلاش نتانیاهو برای دیدار با ترامپ نیز محقق نشده و وی بدون دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا خاک ایالات متحده را ترک خواهد کرد.

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