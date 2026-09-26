خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر مراجعه بیشتر به نهج‌البلاغه و توجه ویژه فعالان فرهنگی به مطالعه و آموزش این کتاب، نشان‌دهنده جایگاه ویژه معارف علوی در نگاه ایشان است؛ تأکیدی که در نخستین روز سال ۱۴۰۴ و همزمان با ایام متعلق به امیرالمؤمنین(ع) مطرح شد. ایشان در آن دیدار، حضرت علی(ع) را قله رفیع عدالت، تقوا و گذشت خواندند و تصریح کردند که ملت ایران و ملت‌های مسلمان برای بهره‌گیری از درس‌های آن حضرت، باید بیشتر به نهج‌البلاغه مراجعه کنند.

این توصیه در شرایطی مطرح شد که جوامع اسلامی، به‌ویژه جوامع پیرو اهل‌بیت(ع)، با مجموعه‌ای از مسائل و تحولات مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه‌اند. از این منظر، بازخوانی نهج‌البلاغه را نمی‌توان صرفاً به مطالعه یک متن تاریخی یا ادبی محدود کرد؛ بلکه این اثر می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر منظومه فکری و عملی امیرالمؤمنین(ع) و بهره‌گیری از آموزه‌های آن حضرت در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی باشد. تأکید بر مطالعه و آموزش نهج‌البلاغه نیز از همین منظر، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و می‌تواند نقطه آغاز بازخوانی گسترده‌تر میراث علوی در جامعه اسلامی باشد.

با توجه به تأکیدات رهبر شهید، خبرگزاری ابنا اهتمام ویژه‌ای به نشر آموزه‌های نهج‌البلاغه دارد. از این رو حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نمازی استاد حوزه و پژوهشگر نهج‌البلاغه در سلسله ویدیوهایی به تشریح جایگاه و معارف نهج‌البلاغه می‌پردازد.

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه جلسات نهج‌البلاغه را خدمت عزیزان هستیم. قبلاً موضوعی مطالب ارائه شد و گفتیم که به ترتیب هم خوانش نهج‌البلاغه داشته باشیم و حکمت یک تا حکمت ۴۸۰ را ان‌شاءالله با هم مرور می‌کنیم و بعد نامه‌ها و خطبه‌ها. دلیلش هم این بود که بالاخره از آسان به سخت شروع کنیم.

اینجا یادی کنیم از رهبر شهید که در روش مطالعه و آموزش فرمودند که یک ترجمه روان و شرح مختصر کافیست. لذا خیلی از حکمت‌ها واضح است؛ انتظار توضیح نداشته باشید. بعضی جاها هم که نیاز بود سعی می‌کنیم بیشتر با خود نهج‌البلاغه آن را بیان کنیم.

در این جلسه گرامی می‌داریم یاد رهبر شهیدمان را که آرزوی شان این بود همان‌جوری که هر کس با قرآن باید مأنوس باشد،با نهج‌البلاغه باید مأنوس باشد. و این جمله ایشان بود که هر کس نهج‌البلاغه نمی‌خواند، قرآن نمی‌داند و از قرآن خبر ندارد. و جمله‌ای که فرمودند: در واقع این یک نسخه مشکلات ما و نسخه طبابت دردهای ماست.

در زمان حیاتشان آن تصویر یا تصاویر قبلی ضبط شد. الان دیگر ایشان در میان ما نیست، ولی شاهد اعمال ما هستند ان‌شاءالله.

ثواب این‌ جلسات را تقدیم می‌کنیم به آن بزرگوار که با روش امیرالمؤمنین حکومت را اداره می‌کردند و این افتخاری که در جهان دارند مدیون همان دانش‌آموزی ایشان در کلاس قرآن و نهج‌البلاغه است.

حکمت ۱

«کُنْ فِی الْفِتْنَةِ کَابْنِ اللَّبُونِ»؛ در فتنه‌ها مانند شتر نره دوساله باش. «لَا ظَهْرٌ فَیُرْکَبَ» نه پشتی دارد که بر او سوار شوند، «وَ لَا ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ» نه پستانی دارد که او را بدوشند. در بعضی نسخه‌ها دارد که در واقع پشمی هم ندارد که از او جدا کنند؛ یعنی هیچ منفعتی گروه‌ها نمی‌توانند از او ببرند.

جایی که حقیقت مشخص نیست و فضا همراه با ابهام و تاریکی است، انسان نباید بدون یقین و بدون بصیرت اقدام کند. باید آن فضا بخوابد، حقیقت روشن شود و این فرصت را به فرصت‌طلبان ندهد.

این‌که فرمود «فتنه»، اینجا به معنای همان آشوب‌ها و درگیری‌های اجتماعی است.

فتنه در نهج‌البلاغه چند معنا دارد؛ از جمله فریب، از جمله آزمایش و معانی دیگری که به موقع ان‌شاءالله عرض خواهد شد. اینجا همان فتنه‌های اجتماعی است. رهبر شهیدمان هم این ادبیات فتنه را با تکیه بر نهج‌البلاغه ارائه می‌کردند که متأسفانه خیلی‌ها توجه نداشتند.

اگر حق و حقیقت برای انسان روشن بود، آنجا جای کوتاهی نیست. در نامه ۵۳ فرمود: «أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَیَّ أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ»؛ محبوب‌ترین امور این است که در حق، اوسط‌ها باشد. اوسط‌ها نه به معنای میانه‌روی است، به معنای این است که انسان وسط میدان باشد، در مرکز حق باشد، به کم قانع نشود. آنجا مشخص است؛ وقتی حق و حقیقت راه ما باشد، راه مردم باشد، آنجا با تمام وجود انسان فعالیت می‌کند.

اما در فتنه‌ها حضرت این هشدار را می‌دهد که خلاصه آلت‌دست بازیگران سیاسی نشویم. دشمن از این‌ها استفاده می‌کند تا فضای کشور را آلوده کند و به نفع خودش مصادره کند.

ان‌شاءالله در ادامه حکمت‌های بعدی را خواهیم خواند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

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