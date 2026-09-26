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از سوی اداره امور فرهنگی خواهران آستان مقدس صورت گرفت؛

حضور خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در مدارس دخترانه قم

۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰
کد مطلب: 1869675
حضور خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در مدارس دخترانه قم

هم‌زمان با ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) با حضور در تعدادی از مدارس دخترانه شهر مقدس قم عطر و یاد حضرت معصومه سلام الله علیها را به میان دانش آموزان بردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره امور فرهنگی خواهران آستان مقدس از میزبانی مدارس شهر مقدس قم از خادمان آستان کریمه اهل بیت(س) هم‌زمان با ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خبر داد.

خادمان کریمه اهل بیت(س) با حضور در مدارس شهر مقدس قم، یاد و نام آن حضرت را در دل دانش‌آموزان زنده کردند و فضای مدارس را با عطر معنویت و ارادت به ساحت مقدسش عطرآگین ساختند.

در این ویژه‌برنامه، آیین معنوی پرچم‌گردانی گنبد مطهر، توزیع متبرکات و بیان گوشه‌هایی از سیره نورانی آن بانوی کرامت، شور و حال خاصی به فضای مدرسه بخشید.

این برنامه در مدارس دخترانه الغدیر، بینات و مکتب القرآن فاطمه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

حضور خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در مدارس دخترانه قم

حضور خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در مدارس دخترانه قم

حضور خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در مدارس دخترانه قم

حضور خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در مدارس دخترانه قم

حضور خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در مدارس دخترانه قم

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