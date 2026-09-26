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از سوی اداره امور فرهنگی خواهران آستان مقدس؛

برگزاری کارگاه «ملکه زندگی خودت باش» ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت

۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۶
کد مطلب: 1869678
برگزاری کارگاه «ملکه زندگی خودت باش» ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت

کارگاه آموزشی «ملکه زندگی خودت باش» ویژه بانوان، توسط اداره امور فرهنگی خواهران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره امور فرهنگی خواهران آستان مقدس از برگزاری کارگاه «ملکه زندگی خودت باش» ویژه بانوان خبر داد.

این کارگاه با هدف آموزش افزایش عزت نفس و حفظ آرامش درون و مهربانی با خود در شرایط سخت و بحرانی، مدیریت استرس در زمان فشار مالی و بحران‌های زندگی و آموزش اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف مخارج اضافی برگزار می‌شود.

این دوره در ۴ جلسه و در روزهای سه‌شنبه، از ۱۴ مهرماه، از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌گردد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به سایت آستان مهر به آدرس astanehmehr.amfm.ir/malake-zendegi-khodet-bash مراجعه کنند.

برگزاری کارگاه «ملکه زندگی خودت باش» ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت

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