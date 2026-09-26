برگزاری کارگاه «ملکه زندگی خودت باش» ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره امور فرهنگی خواهران آستان مقدس از برگزاری کارگاه «ملکه زندگی خودت باش» ویژه بانوان خبر داد.

این کارگاه با هدف آموزش افزایش عزت نفس و حفظ آرامش درون و مهربانی با خود در شرایط سخت و بحرانی، مدیریت استرس در زمان فشار مالی و بحران‌های زندگی و آموزش اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف مخارج اضافی برگزار می‌شود.

این دوره در ۴ جلسه و در روزهای سه‌شنبه، از ۱۴ مهرماه، از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌گردد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به سایت آستان مهر به آدرس astanehmehr.amfm.ir/malake-zendegi-khodet-bash مراجعه کنند.