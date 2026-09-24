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نجف اشرف در سوگ آیت‌الله شبیری زنجانی/ نصب بنر تسلیت در ورودی دفتر آیت‌الله سیستانی

۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۴
کد مطلب: 1869684
نجف اشرف در سوگ آیت‌الله شبیری زنجانی/ نصب بنر تسلیت در ورودی دفتر آیت‌الله سیستانی

در پی درگذشت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، بنر تسلیتی از سوی حوزه علمیه نجف اشرف در ابتدای ورودی دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی در نجف اشرف نصب شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید، حوزه علمیه نجف اشرف با نصب بنری در ابتدای ورودی دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی، این ضایعه را تسلیت گفت.

در متن این بنر که تصویر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی نیز بر آن نقش بسته، آمده است: «تسلیت به محضر روح فقیه اهل‌بیت(ع) و مرجع دینی آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه). حوزه علمیه نجف اشرف مجلس فاتحه‌ای در روز شنبه، بعد از نماز مغرب در جامع الخضرا برگزار می‌کند.»

نصب بنر تسلیت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی در نجف اشرف

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