به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز گذشته این بار حمله‌ای پیش‌دستانه را به اهدافی در جنوب عربستان سعودی انجام دادند. اقدامی که پس از رصد آمادگی‌های عربستان طی روزهای گذشته برای شعله‌ور کردن جبهه‌های مرزی با شمال یمن صورت گرفت. ریاض که به نظر می‌رسد تلاش دارد خسارت‌های سنگین خود در جبهه‌های شرق و غرب یمن را جبران کند، هزاران نیروی مسلح با ملیت‌های یمنی و سودانی را در اردوگاه‌های آموزشی در مناطق «الطوال» و «صامطه» در جنوب غربی منطقه جیزان مستقر کرده است. هم‌زمان آمادگی‌های مشابهی نیز در محور «الملاحیط» وابسته به عربستان در جنوب غربی استان صعده، ثبت شده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن توضیح داد که این عملیات تجمع‌ها و نیروهای گردآمده دشمن سعودی در بخش جیزان را با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. وی افزود که این عملیات در پاسخ به تشدید تجاوز موشکی با بیش از ۲۰۰ موشک که مناطق مرزی در استان‌های صعده و حجه را هدف قرار داد و همچنین در پی رصد طرح‌های تشدید عملیات زمینی دشمن انجام شد.

او ادامه داد که این حمله با دقت بسیار بالا، اتاق‌های عملیات و فرماندهی و کنترل، انبارهای تسلیحات و مواضع راهبردی آنچه «لشکر ششم اضطراری» در منطقه «الطوال» نامیده می‌شود را هدف قرار داد. علاوه بر آن، سکوهای پرتاب موشک در اردوگاه «الدغاغیر» و چندین اردوگاه دیگر در جیزان نیز هدف قرار گرفتند. به گفته سرتیپ یحیی سریع این حمله به کشته و زخمی شدن صدها نفر از افسران و سربازان دشمن سعودی و نیروهای مزدور سودانی و یمنی و همچنین تخریب و سوختن شمار زیادی از انبارهای تجهیزات منجر شد.

حمله به اردوگاه‌های آموزشی و تجمع نیروهای مزدور عربستان

از سوی دیگر، منابع اطلاعاتی یمن به روزنامه «الأخبار» اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بامداد روز گذشته عملیات دیگری را در منطقه «الملاحیط» انجام داد که طی آن یک اردوگاه آموزشی وابسته به تیپ اول «لشکر ششم اضطراری» مزدور عربستان در منطقه «الطوال» در غرب جیزان و همچنین تجمع‌های دیگری از تیپ دوم همین لشکر را هدف قرار داد. علاوه بر تجمع نیروهای سودانی که در حال آماده شدن برای اجرای حمله‌ای در محور «میدی» در شمال استان الحدیده بودند.

بر اساس این منابع، این عملیات به کشته شدن بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر از نیروهای مذکور و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر منجر شد که در میان آنها نیروهای سعودی و سودانی نیز حضور داشتند.

یمن برای رویارویی گسترده در مرز آماده می‌شود

این عملیات که نخستین عملیات از نوع خود از زمان انجام حدود ۴۰ حمله از سوی نیروهای مسلح یمن علیه مواضع و اردوگاه‌های ارتش سعودی در جبهه‌های مختلف مرز جنوبی عربستان در اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی محسوب می‌شود، آمادگی یمن برای رویارویی فراگیر در مرز و انتقال نبرد به داخل عربستان سعودی را نشان می‌دهد.

در همین چارچوب، یک منبع نظامی به روزنامه «الأخبار» تأکید می‌کند که رویکرد تشدیدکننده عربستان در شمال یمن، تمامی جبهه‌های جیزان و نجران در جنوب عربستان را بار دیگر شعله‌ور خواهد کرد. او اشاره می‌کند که نیروهای مسلح یمن مواضع پیشرفته‌ای در حاشیه شهر نجران در اختیار دارد.

این منبع معتقد است هرگونه تشدید در جبهه‌های مرزی، فرصت را برای نیروهای مسلح یمن فراهم خواهد کرد تا فشارهای نظامی بر ریاض را دوچندان کند و احتمال گسترش وضعیت به سقوط یک شهر بزرگ عربستانی را در صورت ادامه تشدید تنش از سوی عربستان بعید نمی‌داند.

تشدید حملات عربستان به روستاهای مرزی

عربستان سعودی اخیراً عمداً تنش‌ها علیه روستاهای مرزی در استان‌های «صعده» و «حجه» یمن را تشدید کرده است. اقدامی که به وقوع شماری از جرایم و نقض‌ها منجر شده و واکنش‌های محکوم‌کننده حقوق بشری را در پی داشته است.

بر اساس یک منبع محلی، مقام‌های یمنی، ده‌ها حمله به روستاهایی در بخش‌های «رازح»، «غمر»، «الظاهر»، «مران» و «قطابر» را رصد کرده‌اند.

این منبع اشاره کرد که نیروهای سعودی از گلوله‌باران توپخانه‌ای و موشکی علیه روستاهای مسکونی در بخش رازح استفاده کرده‌اند و علاوه بر آن، با پهپادهای تهاجمی و جنگی به زیرساخت‌ها در بخش‌های قطابر و مران حمله کرده‌اند.

همچنین جنگنده‌های سعودی حملاتی را علیه روستاهایی در بخش‌های «بکِیل المیر»، «حرض» و «مستبأ» در غرب استان حجه انجام دادند.

این تشدید تنش پس از سفرهایی از سوی مقام‌های سعودی و همچنین مقام‌های دولت عدن مورد حمایت عربستان ــ از جمله «عثمان مجلی» ــ به محورهای «کتاف»، «مران» و «میدی» در هفته گذشته صورت گرفت. سفرهایی که در چارچوب آماده‌سازی برای تشدید تنش انجام شده بود.