به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خود را در برابر سالنی تقریباً خالی یافت. چرا که بر اساس برآورد منابع رسانه‌ای، حدود ۷۷ هیئت دیپلماتیک سالن را ترک کرده بودند. هیئت‌ها در سکوت و آرامش خارج شدند و بیشتر صندلی‌های کشورهای مختلف در برابر نتانیاهو خالی ماند. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز نتوانست خشم و اضطراب خود را پنهان کند و تلاش کرد پشت لبخندی مصنوعی پنهان شود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در تلاش برای برهم زدن این صحنه قابل توجه، اعضای هیئت نتانیاهو و افرادی از حاضران که همراه وی آمده بودند و در صندلی‌های اختصاص‌یافته به مهمانان در بخش پشتی سالن نشسته بودند، شعارهایی به زبان عبری از جمله «ملت اسرائیل زنده است» سر دادند. اما شعارها و سوت‌ها نتوانستند صندلی‌های خالی را پر کنند.

بر اساس منابع رسانه‌ای، بیشتر هیئت‌های عربی به استثنای مراکش، امارات و بحرین، سالن را ترک کردند. شماری از هیئت‌های اروپایی از جمله ایرلند و اسپانیا نیز خارج شدند.

از میان کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین که سالن را ترک کردند نیز می‌توان به ترکیه، ایران، پاکستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، سنگال، جیبوتی، نامیبیا، موزامبیک، کنیا، برزیل، کلمبیا، نیکاراگوئه، پرو، کوبا و شیلی و دیگر کشورها اشاره کرد.

سال گذشته نیز صحنه مشابهی در سالن رقم خورده بود. در آن زمان نیز ده‌ها هیئت در اعتراض به سیاست‌های رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی ارتکابی از سوی این رژیم علیه فلسطینیان، سالن را ترک کردند.

اعتراض‌ها در خیابان‌های نیویورک

رژیم صهیونیستی به دلیل سیاست‌ها و حملاتش که دیگر جهان نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد، منزوی به نظر می‌رسید.

پیش از ورود نتانیاهو و ایراد سخنرانی‌اش، اطراف مقر سازمان ملل شاهد تظاهرات حامی فلسطین بود. این تظاهرات هم‌زمان با ورود نتانیاهو به نیویورک برای ایراد سخنرانی‌اش برگزار شد.

همچنین ده‌ها صهیونیست و یهودی روز پنجشنبه در این شهر در اعتراض به نتانیاهو تظاهرات کردند. روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که ده‌ها معترض یهودی و صهیونیست در پارک «یونیون اسکوئر» تجمع کردند و پلاکارد زردرنگی را بالا بردند که روی آن نوشته شده بود: نتانیاهو... وقتت تمام شده است.

ناخرسندی در اطراف نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی

در اطراف نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین فضای ناامیدی حاکم بود. چرا که نتانیاهو امسال زمان مناسبی را برای ایراد سخنرانی خود از نظر شرایط مطلوب برای او به دست نیاورد. آن هم در آستانه یکی از اعیاد یهودیان و در زمانی که پس از پایان سخنرانی، امکان برگزاری بحث‌های گسترده در استودیوهای تلویزیونی وجود ندارد.

همچنین نتانیاهو با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار نخواهد کرد. با وجود اینکه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواهان چنین دیداری بود. دفتر نتانیاهو معتقد است که اگر ترامپ در نهایت می‌خواست در آستانه انتخابات حمایت خود را از نتانیاهو ابراز کند، این زمان و این شرایط بهترین فرصت برای انجام این کار به صورت رو در رو و به شکلی خودجوش بود.

پرونده قضایی نتانیاهو و محدودیت حضور عباس

دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ میلادی حکم بازداشت نتانیاهو را به ظن مسئولیت او در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مرتبط با جنگ غزه، صادر کرده بود.

در حالی که دولت آمریکا به نتانیاهو که تحت تعقیب دستگاه قضایی بین‌المللی قرار دارد، اجازه حضور داد، از ورود «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و هیئت همراه او به خاک آمریکا برای دومین سال متوالی برای حضور در این نشست جلوگیری کرد.

حمله لفظی نتانیاهو به زهران ممدانی

یکی از نکات قابل توجه، تمرکز وسواس‌گونه نتانیاهو بر «زهران ممدانی» شهردار نیویورک، بود تا جایی که او در سخنرانی خود در سازمان ملل از ممدانی نام برد. سخنرانی‌ که قرار بود بر اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌های دولت او در عرصه داخلی و خارجی متمرکز باشد.

نتانیاهو گفت: آقای ممدانی از زمانی که به عنوان شهردار شهر نیویورک انتخاب شده‌اید، بسیاری از یهودیان دیگر در نیویورک احساس امنیت نمی‌کنند و شما به‌طور دروغین و مکرر اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی متهم می‌کنید.

پاسخ ممدانی به نتانیاهو

پاسخ ممدانی نیز طولی نکشید. او بار دیگر اتهام خود علیه نتانیاهو و دولتش مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی را تأکید کرد.

ممدانی در بیانیه‌ای گفت: نخست‌وزیر نتانیاهو از سخنرانی خود برای تکرار دروغ‌های بی‌اساسی استفاده کرد که هدف آنها تبرئه او از جنایت نسل‌کشی‌ است که علیه فلسطینیان مرتکب می‌شود.

شهردار نیویورک ادامه داد: اما هیچ دروغی نمی‌تواند واقعیت صدور حکم بازداشت علیه او از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را تغییر دهد. حکمی که در پی اتهاماتی درباره ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر شده است.

درخت زیتون ممدانی در گرِیسی منشن

ممدانی در اقدامی قابل توجه، ویدئویی منتشر کرد که او را در حال کاشت یک درخت زیتون به همراه خانواده‌های فلسطینی اهل غزه در محل اقامت رسمی‌اش نشان می‌داد.

او این ویدئو را در حساب خود در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد و تنها یک جمله در کنار آن نوشت: دیشب به همراه خانواده‌های فلسطینی اهل غزه، در گرِیسی منشن یک درخت زیتون کاشتم. باشد که صلح آینده ما باشد.

در میان افرادی که در این ویدئو دیده می‌شوند، «سارا بسسیسو» دختر جوانی که از جنگ غزه جان سالم به در برده و اکنون برای دریافت درمان در آمریکا زندگی می‌کند نیز حضور دارد.

تصویری از انزوا در سازمان ملل

در مقابل، نتانیاهو که تنها چند ساعت پیش از ایراد سخنرانی خود به نیویورک رسیده بود و چند ساعت پس از آن نیز شهر را ترک کرد و بازگشت، ضعیف و منزوی به نظر می‌رسید.

نکته قابل توجه اینکه بسیاری از رهبرانی که در برابر مجمع عمومی سخنرانی کردند، از جمله رهبران کشورهای غربی مانند فرانسه و بریتانیا، بخشی از سخنرانی‌های خود را به محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی، اختصاص دادند.

اما پرسش مهم همواره این است که آیا این تصاویر و نمادها به اقدامات عملی تبدیل خواهند شد؟

اما تصویری که بیشتر رسانه‌ها بر آن تمرکز کردند، تحریم سخنرانی نتانیاهو از سوی هیئت‌های مختلف بود. این تصویر از هر کلمه‌ای گویاتر بود.