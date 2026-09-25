از خودرو تا تراشه؛ بحران تنگه هرمز چگونه اقتصاد جهان را تحت فشار گذاشت؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بسته شدن تنگه هرمز ، خطرناک‌ترین شوک اقتصادی جهانی طی چند دهه اخیر به شمار می‌رود. چرا که گزارش‌ها حاکی از آن است که پیامدهای آن تنها به نفت محدود نمانده، بلکه به زنجیره‌های تأمین دقیقی نیز گسترش یافته است که کارخانه‌های تولید خودرو، هواپیما، دارو و گوشی‌های هوشمند را تغذیه می‌کنند. موضوعی که باعث شده جنگ آمریکا علیه ایران به یک بحران فراگیر صنعتی در جهان، تبدیل شود.

بر اساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، رشته‌ای باریک شرکت‌های تویوتای ژاپن، سامسونگ کره‌ جنوبی و «TSMC» تایوان را به یکدیگر مرتبط می‌کند. این موضوع به جنگی مربوط می‌شود که هزاران کیلومتر دورتر از مقر این شرکت‌ها آغاز شده است و در نتیجه آن، تویوتا تولید خود را بیش از ۸۰ هزار خودرو کاهش داده است. در حالی که تولیدکنندگان تراشه‌های الکترونیکی نیز با کمبود گاز هلیوم مواجه هستند.

این گزارش توضیح می‌دهد که منطقه خلیج فارس حدود ۹ درصد از آلومینیوم جهان را تولید می‌کند و هدف قرارگرفتن کارخانه‌های آلومینیوم در امارات و بحرین، قیمت جهانی این فلز را به بالاترین سطح در چهار سال گذشته رسانده و موجب اختلال در خطوط تولید شرکت‌های بزرگ شده است.

در همین زمینه، امارات به‌تنهایی حدود ۹۰ درصد از واردات آمریکا از آلومینیوم با خلوص بالا را تأمین می‌کند. آلومینیومی که شرکت‌های بوئینگ و ایرباس در ساخت هواپیما استفاده می‌کنند. با کمبود این ماده، کارخانه‌هایی در اروپا، آسیا و آمریکا با اختلال مواجه شده‌اند و تأمین بدنه هواپیماها و قطعات خودروهای برقی، دشوارتر و گران‌تر شده است.

از سوی دیگر، بر اساس این گزارش، کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۲۰ درصد از صادرات کود از طریق دریا و ۴۶ درصد از تجارت جهانی اوره را در اختیار دارند. با آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، قیمت اوره حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. موضوعی که فصل‌های برداشت محصول در آسیا، آفریقا و قاره آمریکا را تهدید می‌کند.

همچنین منطقه خلیج فارس حدود ۲۰ درصد از واردات کود هند و چین را تأمین می‌کند، دو کشوری که پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستند. این مسئله به این معناست که بحران جهانی غذا ممکن است طی چند ماه آینده آشکار شود و محصولات گندم، برنج و ذرت را تهدید کند.

صنایع دقیق

در ارتباط با صنایع دقیق، بر اساس این گزارش، محموله‌های گازها و مواد شیمیایی‌ که بسیاری از مردم نام آنها را نشنیده‌اند، مانند «اکسید اتیلن» و «متانول»، متوقف شده‌اند. موادی که برای استریل کردن تجهیزات پزشکی و تولید کیسه‌های محلول‌های وریدی، سرنگ‌ها و لوله‌های دیالیز ضروری هستند.

قطر حدود ۳۰ درصد از نیاز جهان به گاز هلیوم را تولید می‌کند و با اختلال در صادرات آن، صنعت نیمه‌رساناها در تایوان و کره جنوبی تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. زیرا هلیوم برای خنک‌سازی و پاک‌سازی تراشه‌های الکترونیکی ضروری است.

این گزارش اشاره می‌کند که کمبود هلیوم، صنعت گوشی‌های هوشمند و رایانه‌ها را تهدید می‌کند. در حالی که کارخانه‌های پوشاک در آسیا نیز با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه پلی‌استر مواجه هستند.

این گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد که جنگ آمریکا علیه ایران دیگر یک مناقشه منطقه‌ای نیست، بلکه به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شده است که زندگی میلیون‌ها انسان را در جهان، تحت تأثیر قرار می‌دهد. از غذایی که می‌خورند گرفته تا داروهایی که مصرف می‌کنند و گوشی‌هایی که در دست دارند.