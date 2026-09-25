  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

حشد الشعبی از خنثی‌سازی یک طرح تروریستی در الانبار خبر داد

۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۷
کد مطلب: 1869753
حشد الشعبی از خنثی‌سازی یک طرح تروریستی در الانبار خبر داد

نیروهای سازمان الحشد الشعبی عراق طی یک عملیات امنیتی و بازرسی در مناطق صحرایی استان الانبار، با کشف و ضبط تجهیزات و تسلیحات نظامی، طرح تروریست‌ها برای هدف قرار دادن پایگاه‌ها و مواضع نظامی را ناکام گذاشتند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق با صدور بیانیه‌ای از خنثی‌سازی یک طرح تروریستی که قصد داشت مواضع و پایگاه‌های نظامی در استان الانبار را هدف قرار دهد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، بر اساس بیانیه الحشد الشعبی، گردان اضطراری هنگ چهارم از تیپ ۵۵ الحشد الشعبی، طی یک عملیات امنیتی و بازرسی در منطقه تحت مسئولیت خود در استان الانبار، مناطق صحرایی و صعب‌العبور واقع در جنوب بزرگراه بین‌المللی را پاکسازی کرد.

در این بیانیه آمده است: نیروهای الحشد الشعبی با اتکا به گزارش‌ها و داده‌های دقیق اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات کشف و خنثی‌سازی، موفق به کشف تعدادی گلوله خمپاره و تجهیزات جانبی آن شدند که تروریست‌ها برای حمله به پادگان‌ها و مواضع نظامی آماده کرده بودند.

سازمان الحشد الشعبی تأکید کرد: مهمات و تجهیزات کشف‌شده توسط تیم‌های متخصص تحویل گرفته شده و تمامی اقدامات قانونی و امنیتی لازم طبق دستورالعمل‌های جاری انجام شده است.  
 

...........
پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha