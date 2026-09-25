به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق با صدور بیانیه‌ای از خنثی‌سازی یک طرح تروریستی که قصد داشت مواضع و پایگاه‌های نظامی در استان الانبار را هدف قرار دهد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، بر اساس بیانیه الحشد الشعبی، گردان اضطراری هنگ چهارم از تیپ ۵۵ الحشد الشعبی، طی یک عملیات امنیتی و بازرسی در منطقه تحت مسئولیت خود در استان الانبار، مناطق صحرایی و صعب‌العبور واقع در جنوب بزرگراه بین‌المللی را پاکسازی کرد.

در این بیانیه آمده است: نیروهای الحشد الشعبی با اتکا به گزارش‌ها و داده‌های دقیق اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات کشف و خنثی‌سازی، موفق به کشف تعدادی گلوله خمپاره و تجهیزات جانبی آن شدند که تروریست‌ها برای حمله به پادگان‌ها و مواضع نظامی آماده کرده بودند.

سازمان الحشد الشعبی تأکید کرد: مهمات و تجهیزات کشف‌شده توسط تیم‌های متخصص تحویل گرفته شده و تمامی اقدامات قانونی و امنیتی لازم طبق دستورالعمل‌های جاری انجام شده است.



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