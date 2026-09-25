به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت فرودگاه استان نجف عراق امروز جمعه اعلام کرد که از پذیرش هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در این فرودگاه جلوگیری خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه صادرشده، مدیریت فرودگاه نجف تأکید کرده است که با استناد به دستورالعمل‌های رسمی صادرشده از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تصمیم گرفته شده است تمامی پروازهای ورودی از ایران و پروازهای خروجی به مقصد ایران از ساعت ۲ بامداد روز جمعه تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

یک منبع در مدیریت فرودگاه بین‌المللی نجف نیز امروز جمعه به شبکه ۹۶۴ گفت که توقف پروازهای ورودی از ایران و پروازهای خروجی به مقصد ایران بر اساس دستور دفتر نخست‌وزیر عراق به استانداری نجف انجام شده است. این منبع جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه نکرد.

خبرنگار شبکه ۹۶۴ همچنین از تجمع ده‌ها مسافر که قصد سفر به ایران داشتند، مقابل ورودی فرودگاه نجف خبر داد. این مسافران در گفت‌وگو با خبرنگار این شبکه اعلام کردند که بدون اطلاع قبلی با لغو پروازهای خود مواجه شده و از ورود آنها به فرودگاه جلوگیری شده است.