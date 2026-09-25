هلاکت ۲ سرباز صهیونیست براثر انفجار پهپاد در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه، اعلام کرد که دو سرباز این ارتش دیروز پنج‌شنبه بر اثر انفجار یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه کشته شدند. این دو نفر از نیروهای ذخیره تیپ ۱۶ ارتش این رژیم بودند.

انفجار پهپاد هنگام جابه‌جایی

بر اساس جزئیاتی که رسانه‌های عبری به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی منتشر کرده‌اند، این دو سرباز در جریان یک فعالیت عملیاتی، یک پهپاد را به پرواز درآوردند که ناگهان در داخل موضع نظامی سقوط کرد.

هنگامی که آنها برای برداشتن پهپاد اقدام کردند، این وسیله منفجر شد و هر دو سرباز را مجروح کرد. این دو نفر در محل تحت درمان میدانی قرار گرفتند، اما تلاش برای نجات جان آنها ناکام ماند و مرگشان در محل اعلام شد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد تحقیقاتی درباره این حادثه آغاز کرده و تا زمان روشن شدن ابعاد ماجرا، استفاده از پهپادها را ممنوع کرده است.

روایت تحقیقات اولیه از حادثه

در همین حال، وب‌سایت عبری «واللا» گزارش داد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این دو سرباز در جریان فعالیت عملیاتی، دو پهپاد را به پرواز درآورده بودند.

پرواز نخستین پهپاد به‌طور عادی پایان یافت، اما پهپاد دوم در موضع نظامی محل استقرار نیروها در نوار غزه سقوط کرد. هنگامی که دو سرباز به پهپاد نزدیک شدند و آن را برداشتند، پهپاد منفجر شد و جراحاتی به آنها وارد کرد که در نهایت منجر به مرگشان شد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنان در حال بررسی این موضوع است که دقیقاً چه عاملی باعث انفجار شده و آیا سلاحی که پهپاد حمل می‌کرد، پس از سقوط همچنان روی آن باقی مانده بود یا خیر.

پهپاد «عتلاف» در کانون بررسی‌ها

ارتش رژیم صهیونیستی در این مرحله از ارائه اطلاعات رسمی درباره نوع پهپاد خودداری کرده است، اما بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که وب‌سایت «واللا» منتشر کرده، احتمالاً این پهپاد از نوع «عتلاف» بوده است.

این وب‌سایت به نقل از یک مقام رسمی نظامی گزارش داد که این پهپاد مورد تأیید ارتش رژیم صهیونیستی است و استفاده از آن پس از دریافت مجوز و در چارچوب یک فعالیت عملیاتی مورد تأیید افسران این رژیم، انجام می‌شود.

ادامه حملات رژیم صهیونیستی در غزه

از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس حدود یک سال پیش، حملات هوایی و عملیات تخریب رژیم صهیونیستی در شهر غزه متوقف نشده است. شهری که پیش از این توافق نیز شاهد ویرانی گسترده بود.

همچنین طی دو ماه گذشته، شدت عملیات ترور در میان شاخه‌های نظامی گروه‌های فلسطینی از جمله گردان‌های قسام وابسته به جنبش حماس و گردان‌های قدس وابسته به جنبش جهاد اسلامی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

هدف قرار گرفتن فرماندهان مقاومت فلسطین

این عملیات‌ها فرماندهان برخی تیپ‌های گردان‌های قسام از جمله «نائل ابوعبید» فرمانده تیپ رفح، «محمد الیازوری» فرمانده تیپ خان‌یونس و «احمد البطش» فرمانده گردان جبالیا را هدف قرار داده است.

تهدید رئیس شاباک به ادامه عملیات ترور

حدود دو هفته پیش نیز «دیوید زینب» رئیس سازمان امنیت عمومی رژیم صهیونیستی(شاباک)، تهدید کرده بود که عملیات ترور در داخل و خارج از نوار غزه انجام خواهد شد.

زینی در آن زمان در جریان یک مراسم گفته بود: هیچ مکانی در جهان آن‌قدر دور نیست که دسترسی به آن غیرممکن باشد؛ نه بخششی وجود دارد و نه تاریخ انقضایی. ما شما را تعقیب کرده‌ایم، تعقیب می‌کنیم و تا آخرین فردی که در حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشته باشد، به تعقیب شما ادامه خواهیم داد.