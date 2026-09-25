حملات تروریستی در پاکستان باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، حملات تروریستی اخیر در خیبرپختونخوا و بلوچستان را به‌شدت محکوم کرد و نسبت به افزایش دوباره تنش‌ها و حوادث تروریستی میان افغانستان و پاکستان ابراز تأسف کرد.

وی در بیانیه‌ای انفجار انتحاری در مسجد کوهات و حمله به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در بلوچستان را محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های قربانیان، برای شهدای این حوادث علو درجات را از خداوند متعال مسئلت کرد.

نجفی گفت: پاکستان مدت‌هاست با پدیده تروریسم دست‌وپنجه نرم می‌کند و سیاست‌گذاران باید در شیوه و رویکرد خود بازنگری کنند. درگیری‌ها و اقدامات ضدملی که هر روز در کشور رخ می‌دهد، قابل تحمل نیست.

وی افزود: فتنه هند و فتنه خوارج علاوه بر اینکه امنیت ملی کشور را تهدید می‌کنند، زندگی مردم عادی را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان تأکید کرد: دولت و نهادهای حاکمیتی باید برای کنترل تروریسم و نابودی گروه‌های تروریستی از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

وی ادامه داد: به اندازه کافی از مردم بی‌گناه قربانی گرفته شده و ملت از برداشتن پیکرهای جان‌باختگان خسته شده است؛ اکنون باید این روند متوقف شود.

نجفی همچنین بر ضرورت بهبود شرایط داخلی کشور در کنار تقویت عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی تأکید کرد و گفت: مقابله با تروریست‌ها باید با جدیت انجام شود، اما به افرادی که گمراه شده‌اند و امکان بازگشت به مسیر درست را دارند نیز باید فرصت داده شود.

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