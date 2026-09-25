  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ویژه

ائتلاف ۱۴ فوریه:

بازداشت و سرکوب مذهبی در بحرین با شعارهای آزادی و همزیستی در تضاد است

۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۶
کد مطلب: 1869800
بازداشت و سرکوب مذهبی در بحرین با شعارهای آزادی و همزیستی در تضاد است

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین اعلام کرد بازداشت‌ها و احضارهای امنیتی علیه شهروندان بحرینی، به‌ویژه شیعیان، تقریباً به‌صورت روزانه ادامه دارد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه اعلام کرد بازداشت و احضارهای امنیتی شهروندان بحرینی، به‌ویژه شهروندان شیعه، همچنان ادامه دارد و در کنار این اقدامات، عملیات امنیتی در شماری از مناطق این کشور انجام می‌شود.

این ائتلاف افزود: تحقیقات امنیتی در بسیاری از موارد به بازداشت و توقیف افراد بدون محاکمه منجر می‌شود و اتهامات مطرح‌شده علیه بازداشت‌شدگان نیز شامل مشارکت در تظاهرات علیه نظام، مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اعلام همبستگی با علمای بازداشت‌شده، بیان دیدگاه‌های مخالف یا حضور در مجالس عزاداری و همچنین ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران است.

ائتلاف ۱۴ فوریه همچنین اعلام کرد: در جریان بازجویی‌ها از روش‌هایی استفاده می‌شود که به گفته این گروه با هدف گرفتن اعترافات و وادار کردن بازداشت‌شدگان به امضای آنها انجام می‌گیرد.

این ائتلاف، نظام بحرین را متهم کرد که با استفاده از روابط عمومی و برنامه‌های خود برای بهبود وجهه حقوق بشری حکومت، تلاش می‌کند این اقدامات را پوشش دهد.

ائتلاف ۱۴ فوریه گفت: سلطه مقام‌های بحرینی بر رسانه‌های رسمی، موجب محدود شدن پوشش رسانه‌ای این اقدامات شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، ائتلاف ۱۴ فوریه به اظهارات عبداللطیف الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، در جریان یک کنفرانس جهانی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اشاره کرد. الزیانی در این نشست گفته بود نظام بحرین بر آزادی عقیده و بیان به‌عنوان یک حق اساسی پایبند است، مشروط بر اینکه این آزادی بهانه‌ای برای تحریک به نفرت نشود.

ائتلاف ۱۴ فوریه تاکید کرد: این شرط از جمله توجیهاتی است که مقام‌های بحرینی برای بازداشت افراد به آن استناد می‌کنند.

این ائتلاف همچنین اظهارات وزیر امور خارجه بحرین درباره تبدیل تنوع دینی و فرهنگی به منبع قدرت و قرار دادن همزیستی به‌عنوان یکی از ارکان امنیت را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این اظهارات، بازداشت علمای دینی و شهروندان به دلیل مواضع سیاسی و مذهبی آنان را نادیده می‌گیرد.
 
...........
پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • رضایی رافضی IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
    تو را به قرآن کاخ آل خلیفه اپستینی مشرک رو بزنید. هم برادران شیعه ما در عذاب هستند هم بحرین مال ایران هست رهبر ما رو شهید کردند. چرا نمی فهمید؟ نفوذ یهودیان آنوسی تا مغز استخوان نظام مقدس اسلامی ریشه کرده خواهش میکنم دقت کنید به این آیه مبارکه قرآن کریم ۴منافقون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ چون آنان را ببینی جسم و ظاهرشان [از آراستگی و وقار] تو را به شگفت آورد، و اگر سخن گویند [به علت شیرینی و جذابیّت کلام] به سخنانشان گوش فرا می دهی [اما از پوچی باطن، سبک مغزی و دورویی] گویی چوب های خشکی هستند که به دیواری تکیه دارند [و در حقیقت اجسادی بی روح اند که در هیچ برنامه ای اطمینانی به آنان نیست، از شدت بزدلی] هر فریادی را به زیان خود می پندارند. اینان دشمن واقعی اند؛ از آنان بپرهیز؛ خدا آنان را بکشد؛ چگونه [با دیدن این همه دلایل روشن، از حق به باطل] منحرف می شوند.
    پاسخ