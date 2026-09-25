بازداشت و سرکوب مذهبی در بحرین با شعارهای آزادی و همزیستی در تضاد است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه اعلام کرد بازداشت و احضارهای امنیتی شهروندان بحرینی، به‌ویژه شهروندان شیعه، همچنان ادامه دارد و در کنار این اقدامات، عملیات امنیتی در شماری از مناطق این کشور انجام می‌شود.

این ائتلاف افزود: تحقیقات امنیتی در بسیاری از موارد به بازداشت و توقیف افراد بدون محاکمه منجر می‌شود و اتهامات مطرح‌شده علیه بازداشت‌شدگان نیز شامل مشارکت در تظاهرات علیه نظام، مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اعلام همبستگی با علمای بازداشت‌شده، بیان دیدگاه‌های مخالف یا حضور در مجالس عزاداری و همچنین ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران است.

ائتلاف ۱۴ فوریه همچنین اعلام کرد: در جریان بازجویی‌ها از روش‌هایی استفاده می‌شود که به گفته این گروه با هدف گرفتن اعترافات و وادار کردن بازداشت‌شدگان به امضای آنها انجام می‌گیرد.

این ائتلاف، نظام بحرین را متهم کرد که با استفاده از روابط عمومی و برنامه‌های خود برای بهبود وجهه حقوق بشری حکومت، تلاش می‌کند این اقدامات را پوشش دهد.

ائتلاف ۱۴ فوریه گفت: سلطه مقام‌های بحرینی بر رسانه‌های رسمی، موجب محدود شدن پوشش رسانه‌ای این اقدامات شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، ائتلاف ۱۴ فوریه به اظهارات عبداللطیف الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، در جریان یک کنفرانس جهانی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اشاره کرد. الزیانی در این نشست گفته بود نظام بحرین بر آزادی عقیده و بیان به‌عنوان یک حق اساسی پایبند است، مشروط بر اینکه این آزادی بهانه‌ای برای تحریک به نفرت نشود.

ائتلاف ۱۴ فوریه تاکید کرد: این شرط از جمله توجیهاتی است که مقام‌های بحرینی برای بازداشت افراد به آن استناد می‌کنند.

این ائتلاف همچنین اظهارات وزیر امور خارجه بحرین درباره تبدیل تنوع دینی و فرهنگی به منبع قدرت و قرار دادن همزیستی به‌عنوان یکی از ارکان امنیت را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این اظهارات، بازداشت علمای دینی و شهروندان به دلیل مواضع سیاسی و مذهبی آنان را نادیده می‌گیرد.



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