به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت شامگاه سه‌شنبه، 31 شهریور 1405 با حضور در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی و در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، برنامه‌های این ناحیه برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۵ با شعار «لبیک با خامنه‌ای» پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این برنامه‌ها طی هفت روز در نقاط مختلف شهر رشت، مساجد، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار می‌شود و بخش‌های مختلف جامعه از جوانان و بانوان تا اصناف، پیشکسوتان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را در بر می‌گیرد.

امینی، هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های ایثار، مقاومت و فداکاری دانست و افزود: تلاش شده است برنامه‌های امسال صرفاً به یادآوری یک مقطع تاریخی محدود نشود و زمینه‌ای برای انتقال مفاهیم و تجربه‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان و تبیین نقش مردم و خانواده‌های شهدا در حفظ این ارزش‌ها فراهم شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت از برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌های تحلیلی و تبیینی با محور «ایثار و دفاع مقدس» در میدان شهدای رشت، حوزه‌های مقاومت و پایگاه‌های بسیج خبر داد و گفت: نشست‌های تخصصی با موضوع «بسیج و جوانان» و «شبیه‌سازی جنگ‌های نوین» نیز در کنار برنامه‌های فرهنگی و مسابقات ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی بازدید از نمایشگاه‌ها و موزه دفاع مقدس، برگزاری آیین‌های تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدارس، برپایی نمایشگاه اسوه و اجرای کاروان سلامت را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته عنوان کرد.

امینی همچنین به برگزاری ویژه‌برنامه «شبی با شهدا» اشاره کرد و افزود: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا، از جمله مادران شهیدان قربانخانی و معماریان، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی، تجلیل از مدافعان امنیت و پیشکسوتان دفاع مقدس، اجرای سلسله نشست‌های تحلیلی و تبیینی با موضوع «از جنگ تحمیلی هشت‌ساله تا دفاع مقدس سوم»، برگزاری «شامگاه یادیاران» در پایگاه‌های مقاومت بسیج و اجرای پویش کتاب‌خوانی «امین» نیز از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در رشت خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه در مجموع بیش از یک‌هزار و ۷۳۰ برنامه برای اجرا در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد و حوزه‌های بسیج شهر رشت پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: تنوع این برنامه‌ها و حضور گروه‌های مختلف مردمی در اجرای آن‌ها، زمینه مشارکت گسترده‌تر اقشار جامعه در گرامیداشت هفته دفاع مقدس را فراهم می‌کند.

وی همچنین از تدارک برنامه‌هایی ویژه برای پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و برگزاری نشست‌هایی با حضور مدیران، کارگزاران اجرایی و فعالان اصناف خبر داد و گفت: مجموعه برنامه‌های امسال با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید طراحی شده است.

امینی در پایان تأکید کرد: اجرای گسترده این برنامه‌ها در نقاط مختلف رشت می‌تواند جلوه‌ای از همراهی مردم، بسیج و مجموعه‌های اجرایی در پاسداشت فرهنگ دفاع مقدس باشد و زمینه بازخوانی هویت اسلامی ـ ایرانی و فرهنگ ایستادگی مردم این شهر را فراهم کند.

-----------------------------

پایان پیام/ 344