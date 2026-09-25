نمایشگاه «اسوه بسیج» در میدان شهدای ذهاب رشت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف معرفی ظرفیت‌های مردمی بسیج و تبیین نقش این مجموعه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و خدمت‌رسانی، نمایشگاه «اسوه بسیج» در میدان شهدای ذهاب رشت افتتاح شد.

این نمایشگاه به مدت پنج شب پذیرای شهروندان خواهد بود و تلاش دارد گوشه‌ای از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج در سطح شهرستان رشت را برای عموم مردم روایت کند.

سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به حضور پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت برتر اظهار کرد: نمایشگاه «اسوه بسیج» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات اثرگذار بسیجیان در حوزه‌های مختلف است.

وی افزود: در این نمایشگاه مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، پژوهشی، ورزشی و اقتصادی پایگاه‌های مقاومت بسیج به نمایش درآمده و مردم می‌توانند از نزدیک با بخشی از این اقدامات آشنا شوند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه این نمایشگاه بستری برای انعکاس فعالیت‌های میدانی بسیج در حوزه‌های مختلف است، گفت: موضوعاتی همچون جهاد تبیین، مقابله با جنگ نرم، اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و برنامه‌های فرهنگی از جمله محورهای ارائه‌شده در این نمایشگاه به شمار می‌رود.

امینی با اشاره به نقش بسیج در عرصه خدمت‌رسانی اجتماعی و محرومیت‌زدایی تصریح کرد: حضور گروه‌های جهادی و بسیجی در حل مسائل اجتماعی و کمک به اقشار مختلف جامعه، بیانگر ارتباط نزدیک این مجموعه با نیازها و مطالبات مردم است.

وی با اشاره به مشارکت مجموعه‌ای از پایگاه‌ها و حوزه‌های برتر مقاومت در این رویداد، خاطرنشان کرد: ۱۴ پایگاه مقاومت برتر خواهر و برادر، دو حوزه مقاومت برتر خواهر و برادر و یک حوزه بسیج دانش‌آموزی برتر در این نمایشگاه حضور دارند و دستاوردهای خود را ارائه کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان با تأکید بر اهمیت معرفی فعالیت‌های واقعی و مستمر بسیج اظهار کرد: نمایشگاه «اسوه بسیج» فرصتی است تا شهروندان با اقدامات عملیاتی، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و خدمات پایگاه‌های مقاومت در مسیر خدمت به جامعه بیشتر آشنا شوند.

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