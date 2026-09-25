دولت در کشتار و ویرانی جنوب لبنان شریک است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در خطبه نماز جمعه در مسجد امام حسین(ع) با انتقاد شدید از عملکرد دولت لبنان گفت: وضعیت کشور در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ملی و اخلاقی در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی لبنان، از غارت اموال عمومی، سیاست‌های فقرزایی، مالیات‌های پنهان، اتلاف منابع، بیکاری، انحصار اقتصادی و استخدامی و واگذاری‌های دولتی انتقاد کرد و خواستار شکل‌گیری یک اعتراض ملی برای تغییر وضعیت موجود شد.

قبلان تأکید کرد: کرامت شهروندان، معیشت، خدمات درمانی، حمایت آموزشی، عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و حاکمیت ملی از پایه‌های وجود دولت لبنان و از عوامل مشروعیت قوه مجریه هستند؛ اما دولت این مسائل را نادیده گرفته و منافع شخصی و منافع پیمانکاران و شبکه‌های اقتصادی را در اولویت قرار داده است.

مفتی جعفری لبنان همچنین درباره تحولات جنوب این کشور گفت: لبنان در معرض جنگ تروریستی صهیونیستی قرار دارد و لبنان در کنار اسرائیل وارد توافق‌ها و رایزنی‌های امنیتی شده که به افزایش فشار بر جبهه جنوبی منجر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دولت لبنان در کشتار، ویرانی و انتقام در جنوب شریک است و از عملکرد رسانه‌های رسمی لبنان نیز انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که به جای انعکاس واقعیت‌ها، در خدمت سیاست‌های اسرائیل قرار گرفته‌اند.

قبلان با بیان اینکه شرایط کنونی را سرنوشت‌ساز می‌داند، نسبت به تهدید امنیت، مشارکت ملی و صلح داخلی لبنان هشدار داد و گفت امنیت بیروت و بعبدا نیز از نظر امنیت ملی، از امنیت جنوب جدا نیست.

وی اظهار کرد: تاریخ نشان داده آتشی که در جنوب شعله‌ور می‌شود، می‌تواند بیروت و بعبدا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

قبلان همچنین بر حفظ حقوق ملی و حقوق مبتنی بر ساختار سیاسی لبنان تأکید کرد و گفت از این حقوق عقب‌نشینی نخواهند کرد.

قبلان با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و اروپا در خاورمیانه گفت: منافع آمریکا، اروپا و اسرائیل با دستیابی به توافق‌های عربی ـ اسلامی، به‌ویژه میان عربستان سعودی و ایران، همسو نیست.

وی گفت: آنچه مورد نیاز است، وحدت اسلامی ـ عربی و دستیابی به یک توافق میان کشورهای عربی و اسلامی است و افزود که از نظر او، برای ریاض هیچ منفعت راهبردی بزرگ‌تر از رسیدن به توافق کامل با تهران وجود ندارد.

قبلان همچنین از ترکیه و پاکستان خواست در جهت ایجاد فضای منطقه‌ای برای کاهش نفوذ آمریکا و دستیابی به ثبات بیشتر در منطقه موضع‌گیری کنند.

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