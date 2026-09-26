به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر امروز در خطبه‌های عبادی ـ سیاسی نماز جمعه این هفته که در مصلای قدس قم برگزار شد، ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، با استناد به کلام امام حسن عسکری(ع) که فرمودند «أکثروا ذکر الله و ذکر الموت و تلاوة القرآن»، بر ذکر خدا، یاد مرگ، تلاوت قرآن و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تأکید کرد.

وی در خطبه اول و در ادامه تفسیر آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح، به تبیین تعبیر «وَالَّذِینَ مَعَهُ» پرداخت و اظهار داشت: بعد از سخن از تثبیت کانون رسالت، بلافاصله می‌فرماید «وَالَّذِینَ مَعَهُ». این تعبیر، مؤمنان را با وصفی ساده اما بسیار عمیق معرفی می‌کند. در نگاه نخست ممکن است به نظر برسد این معیت تنها یک همراهی تاریخی یا مکانی باشد، اما با دقت در سیاق آیه و اوصاف بعدی روشن می‌شود که مراد از معیت، مصاحبت ظاهری با پیامبر نیست، بلکه نوعی همراهی وجودی، ایمانی، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه معیت در اینجا دلالت بر آن دارد که جامعه مؤمن در نسبت فعال با رسول خدا ساخته می‌شود، تصریح کرد: با رسول خدا بودن یعنی در مدار هدایت او حرکت کردن، در افق رسالت او معنا پیدا کردن و معیار کنش و قضاوت را از او گرفتن. این معیت صرفاً یک وضعیت زمانی و مکانی نیست که با پایان یافتن عصر حضور در محضر پیامبر منقطع شود، بلکه الگویی از نسبت با حقیقت نبوی است.

وی افزود: هر جامعه‌ای به هر اندازه‌ای که در هدایت، جهت‌گیری، مرزگذاری، عبادت و کنش تاریخی با رسول خدا همراه باشد، به همان اندازه در دایره این معیت قرار می‌گیرد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به تفاوت همراهی و همجواری با پیامبر خاطرنشان کرد: چه بسا کسی در کنار پیامبر و حتی در آغوش او باشد اما با او نباشد و چه بسا کسی یا جامعه‌ای قرن‌ها بعد بیاید اما در معنای عمیق کلمه با رسول خدا باشد و همراه باشد. ملاک این معیت، پیوند با رسالت است، نه صرف حضور ظاهری.

وی ادامه داد: از همین‌جاست که آیه ۲۹ سوره فتح اوصاف امت را پس از جمله «وَالَّذِینَ مَعَهُ» ذکر می‌کند؛ گویی می‌خواهد نشان دهد مع بودن کسی که می‌خواهد این معیت را احراز کند، در صلابت، رحمت، عبادت و رشد ایمانی او آشکار می‌شود.

امام جمعه قم با اشاره به ابعاد تمدنی این معیت تصریح کرد: جامعه‌ای که خودش را در نسبت با رسول خدا تعریف می‌کند، از تشتت مبانی رهایی پیدا می‌کند. مرکز وحدت او نه نژاد است، نه خاک، نه منفعت و نه ائتلاف‌های موقت، بلکه حقیقت رسالت است. چنین جامعه‌ای می‌تواند در عین تکثر انسانی، از وحدت جهتی برخوردار باشد.

وی افزود: پس «وَالَّذِینَ مَعَهُ» در واقع صورت فشرده اصل هویت‌بخش امت است؛ امت، جماعتی است که از پراکندگی فردی عبور کرده و در معیت با رسول خدا به یک پیکره معنوی و تاریخی تبدیل شده است.

تقوا عامل معیت با رسول خداست

آیت‌الله سعیدی در خطبه دوم با استناد به آیه «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ» اظهار داشت: یکی از عوامل مؤثر در معیت با رسول خدا، رعایت تقوای الهی است. خداوند متعال می‌فرماید کسانی که تقوای الهی را رعایت می‌کنند، خداوند هم با آنهاست؛ یعنی خدا متقین را در مشکلات تنها نمی‌گذارد و در مقابل دشمنان یاری می‌کند. پس اگر با تقوا باشیم و در معیت خدا باشیم، بر همه مشکلات فائق می‌آییم و بر همه دشمنانمان پیروز می‌شویم.

تجلیل از مقام علمی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

امام جمعه قم در ادامه با اشاره به ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی و پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: رهبر انقلاب در این پیام، این مصیبت را به محضر ولی عصر(عج)، حوزه‌های علمیه، شاگردان، علاقه‌مندان و بیت شریف آن مرجع فقید تسلیت گفتند و علو درجات را برای آن فقیه سعید از خداوند مسئلت کردند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام خود فرمودند: «این عالم بزرگوار همه عمر شریف خود را به جز چند سال اول طفولیت، در مسیر تعلم و تعلیم و تحقیق گذراند و همواره از سوی هم‌ترازان سنی و دوره‌ای خود و اساتید، به عنوان شخصی محقق و ژرف‌نگر قلمداد می‌شدند.»

علم بدون اخلاق کم‌ارزش و گاهی خطرناک است

آیت‌الله سعیدی در ادامه با اشاره به مأموریت مهم رهبر معظم انقلاب برای نوجوانان و جوانان در آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: از نگاه رهبر انقلاب، علم وقتی قدرت و به تعبیر امام امت شهید، علم وقتی سلطان است که با اخلاق همراه باشد.

وی تصریح کرد: در روزگاری که توحش نظام سلطه، دولت جنایتکار آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی بیداد می‌کند، قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا و اخلاق، چنان سپر پولادین و شمشیری بران قلمداد می‌شود که دست متجاوزان را از سر بشر کوتاه می‌کند.

امام جمعه قم گفت: از نگاه اسلام، علم بدون اخلاق کم‌ارزش و گاهی بسیار خطرناک است، اما اگر علم با اخلاق توأم شد، قدرت سازنده و بازدارنده تولید می‌کند.

تقدیر امام جمعه قم از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از خطبه با تقدیر از سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد: سخنان ایشان ترکیبی از منطق سیاسی، دفاع از حق و بیان مواضع ملتی بود که سال‌ها هزینه ایستادگی در برابر قلدری ابرقدرت‌ها را پرداخته اما سر خم نکرده است.

وی افزود: وقتی ترامپ ایران را تروریست خواند، رئیس‌جمهور کشورمان به جای اکتفا به متن از پیش نوشته‌شده، سخنرانی خود را از یک نطق دیپلماتیک معمولی به یک دفاعیه اخلاقی و روشنگرانه تبدیل کرد و با مدرک و سند، مخصوصاً عکس امام امت شهید، با صراحت اعلام کرد که «ما تروریست نیستیم، بلکه ما قربانی تروریسم هستیم.»

امام جمعه قم جمله رئیس‌جمهور درباره اینکه «بمب اتم در اسرائیل است و بازرسان در ایران» را یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنرانی ایشان دانست که بسیار مورد توجه جهان و مردم کشورمان قرار گرفت و افزود: سخنرانی آقای پزشکیان صرفاً یک متن سیاسی نبود، بلکه روایتی بود از ملتی که هم زخم خورده و هم بر ایستادگی و مقاومت خود تأکید دارد.

وی ادامه داد: در کشور خودمان نیز تعدادی از مسئولان و مردم از این مواضع جانانه، شجاعانه و منطقی رئیس‌جمهور قدردانی کردند.

دفاع مقدس؛ تجربه‌ای زنده برای فهم امروز و ساختن فردا

آیت‌الله سعیدی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: دفاع مقدس تجربه‌ای زنده برای فهم امروز و ساختن فرداست. جنگ‌های تحمیلی امروز در کشور ما نشان داد که ما هنوز در میانه یک راه عظیم و مهم قرار داریم.

وی تصریح کرد: از دفاع هشت‌ساله تا جنگ‌های تحمیلی اخیر، هرچند دشمن تغییر کرده و ابزارها عوض شده، اما یک چیز همچنان باقی است و آن این است که مردم ما باید برای حفظ ایمان، استقلال و عزت خود همچنان مقاومت کنند. این یعنی جنگ تمام نشده، هرچند شکل و ابزارش عوض شده است.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه دشمن همچنان از جمهوری اسلامی و از مقاومت مردم کینه دارد، اظهار داشت: شما مردم که شب‌ها بیش از ۲۰۰ شب در خیابان‌ها و میدان‌ها ماندید تا دشمن بیرون نیاید، بدانید دشمن همچنان از شما می‌ترسد و کینه دارد.

وی افزود: بنابراین با همان شعار حسینی «هیهات من الذله» باید در همه سنگرها و میدان‌ها و خیابان‌ها همچنان با دشمن بجنگیم و او را از پای درآوریم.

با آگاهی‌بخشی با ناآگاهان و با اخلالگران امنیت ملی برخورد شود

امام جمعه قم در بخش پایانی خطبه با اشاره به موضوع حجاب و عفاف و استناد به فرمایش رهبر شهید انقلاب که کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرمت سیاسی، تصریح کرد: در شرایط کنونی، موضوع کشف حجاب فراتر از یک گناه فردی است، چون کشف حجاب در شرایط کنونی ابزار فتنه و فساد در دست دشمنان ما و تضعیف امنیت ملی و حتی به نظر برخی از دشمنان ما، ابزاری برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تفکیک دو گروه اظهار داشت: با کسانی که ناآگاهانه از توطئه دشمن به کشف حجاب اقدام می‌کنند، باید آمران به معروف و ناهیان از منکر با آموختن درست امر به معروف و نهی از منکر و آحاد جامعه و مسئولان، آنها را آگاهی دهند و خطر دشمن و نیت پلید آنها را به این بندگان خدا نشان دهند.

آیت‌الله سعیدی افزود: اما با کسانی که آگاهانه کشف حجاب می‌کنند و امنیت ملی را به خطر می‌اندازند و ابزار دست دشمنان نظام می‌شوند، باید با این اخلالگران در امنیت ملی به شدت برخورد شود.



امام جمعه قم در پایان با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و پیام رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: رهبری در پیام تسلیت خود فرمودند که سید مقاومت یک شخص نبود، بلکه یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این فرمایش رهبری هم تسلابخش بود و هم بشارت ادامه مأموریت ایشان در کسوت دبیرکل بعدی حزب‌الله، جناب شیخ نعیم قاسم.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: شیخ نعیم قاسم نیز در پیام خود به کنفرانس شهید مقاومت با تأکید بر اهمیت مقاومت گفت: مقاومت تنها راه آزادسازی سرزمین است و دیگر راه‌ها چیزی جز اتلاف وقت نیست. ما در لبنان گزینه مقاومت را به طور مستقیم آزموده‌ایم و دیده‌ایم که این گزینه سرزمین و انسان را آزاد می‌کند.

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