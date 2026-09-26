نصرت الهی مشروط به ایستادگی و عمل به وظیفه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعیدی‌آریا در محفل «کرسی تلاوت فاطمی» که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، به تبیین مفهوم حیات شهدا، سنت‌های الهی و ضرورت ایستادگی مؤمنان در مسیر حق پرداخت و اظهار داشت: بر اساس این آیه قرآن کریم، شهدا مرده نیستند، بلکه نزد پروردگار خود زنده‌اند و از رزق الهی بهره‌مند می‌شوند.

وی با تسلیت ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) و درگذشت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، افزود: قرآن کریم با تأکید بر حیات شهدا به ما می‌آموزد که محاسبات الهی با محاسبات ظاهری انسان متفاوت است و انسان مؤمن نباید حقیقت را صرفاً بر اساس ظواهر و محاسبات مادی ارزیابی کند.

سعیدی‌آریا با اشاره به تکرار مفهوم «حسب» در آیات قرآن کریم، تصریح کرد: خداوند در موارد مختلف به انسان یادآوری می‌کند که نباید محاسبات خود را جایگزین محاسبات الهی کند؛ چراکه سنت‌های الهی با آنچه شیطان و جریان‌های باطل به انسان القا می‌کنند، تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه شیطان نیز تلاش می‌کند محاسبات خود را بر انسان تحمیل کند، خاطرنشان کرد: یکی از روش‌های شیطان، ترساندن انسان از آینده و وعده فقر است؛ قرآن کریم می‌فرماید «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ»، اما در مقابل، خداوند مسیر هدایت را به انسان نشان داده و انتخاب را به خود او واگذار کرده است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به آیه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» گفت: نصرت الهی یک وعده قطعی، اما مشروط به انجام وظیفه است؛ انسان باید در مسیر خداوند حرکت و از حق دفاع کند تا مشمول یاری الهی شود.

وی در ادامه با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) در خطبه متقین بیان داشت: «عَظُمَ الخالقُ فی أنفسهم فصَغُرَ ما دونَه فی أعینهم»؛ هنگامی که خداوند در نگاه انسان بزرگ شود، غیر خدا در چشم او کوچک خواهد شد و چنین انسانی قدرت‌های ظاهری دنیا را منشأ اصلی قدرت نمی‌داند.

سعیدی‌آریا با تأکید بر فرهنگ عزت و مقاومت در مکتب اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: فرهنگ دینی، فرهنگ پذیرش ذلت نیست و نمونه روشن آن را می‌توان در سیره پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) مشاهده کرد که در برابر باطل و زیاده‌خواهی دشمن تسلیم نشدند.

وی با اشاره به تفاوت فرهنگ مقاومت با محاسبات مادی افزود: دشمن ممکن است تصور کند فشار اقتصادی و فشارهای مختلف می‌تواند ملت‌ها را از آرمان‌های خود جدا کند، اما فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) روحیه‌ای متفاوت در مؤمنان ایجاد کرده است؛ فرهنگی که عزت و ایستادگی را بر ذلت ترجیح می‌دهد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به ماجرای جنگ احد گفت: در جنگ احد، با وجود حضور پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، مسلمانان به دلیل عمل نکردن بخشی از نیروها به دستور پیامبر(ص) با شکست مواجه شدند. این مسئله نشان می‌دهد که صرف ادعای ایمان برای تحقق وعده نصرت الهی کافی نیست و مؤمنان باید در عمل نیز پای کار دین و ولایت باشند.

وی ادامه داد: خداوند متعال می‌فرماید «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ»؛ بنابراین اگر انسان وظیفه خود را انجام دهد و در مسیر حق ثابت‌قدم باشد، نصرت الهی را به دنبال خواهد داشت.

سعیدی‌آریا با تأکید بر اینکه توکل بر خدا به معنای ترک تلاش نیست، اظهار داشت: انسان نمی‌تواند در خانه بنشیند و بدون تلاش منتظر رسیدن رزق باشد؛ در فرهنگ دینی نیز همواره بر حرکت و تلاش انسان در کنار توکل به خدا تأکید شده است.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) افزود: فردی از امام صادق(ع) درخواست دعا برای بهبود وضعیت مالی خود کرد، اما حضرت به دلیل اینکه آن فرد کار و تلاش نمی‌کرد، او را به تلاش توصیه کردند. بنابراین، سنت الهی بر این است که انسان وظیفه خود را انجام دهد و سپس به فضل و برکت خداوند امیدوار باشد.

سعیدی‌آریا در پایان با تأکید بر ضرورت تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع)، از خداوند متعال خواست مؤمنان را در مسیر انجام وظایف خود ثابت‌قدم بدارد، ارادت آنان به قرآن و اهل‌بیت(ع) را افزایش دهد و جامعه اسلامی را از شر دشمنان حفظ کند.