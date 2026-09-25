کشف اجساد تمام ۱۴ نظامی قزاقستانی حادثه دریای خزر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع قزاقستان اعلام کرد در ادامه عملیات جست‌وجوی گسترده، ساعت ۹:۱۵ صبح امروز جمعه به وقت محلی، اجساد «منصور گوماروف»، گروهبان، و «می‌راث توردی‌بکولا»، ملوان، که پیش‌تر مفقود شده بودند، پیدا شد و با کشف این دو جسد، عملیات جست‌وجو و نجات پایان یافت.

بر اساس اعلام وزارت دفاع قزاقستان، این حادثه روز ۲۴ سپتامبر (دوم مهر) در جریان یک رزمایش دریایی در منطقه مانگیستائو در ساحل دریای خزر رخ داد.

در پی شرایط شدید جوی و وزش بادهای تند، ۱۷ نظامی به دریا کشیده شدند که ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند و سه نظامی دیگر با واکنش سریع نیروهای امدادی نجات یافتند.

در پی این حادثه، پرونده‌ای قضایی تشکیل شده و کمیسیون ویژه‌ای نیز بررسی علل و شرایط وقوع آن را آغاز کرده است.

دفتر دادستانی کل قزاقستان اعلام کرده مقاماتی که مظنون به سهل‌انگاری در تأمین امنیت نیروها در شرایط نامساعد جوی و اجرای مناسب عملیات امداد و نجات هستند، شناسایی شده‌اند.

وزارت دفاع و نیروهای مسلح قزاقستان با ابراز تسلیت عمیق، با خانواده‌ها و نزدیکان نظامیان جان‌باخته ابراز همدردی کردند.

.................

پایان پیام/