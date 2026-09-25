۱۴ حمله هوایی و موشکی عربستان در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای کوتاه، آمار تجاوزات عربستان در ساعات گذشته و ابزارها و مراکز پرتاب آن را تشریح کرد.

وی گفت: جنگنده‌های عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ حمله هوایی و موشکی با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون انجام داده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اشاره کرد که جنگنده‌های دشمن از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند و حملات موشکی نیز از نجران انجام شده است.

وی توضیح داد که این حملات و تجاوزات موشکی استان‌های تعز، عمران، مأرب و صعده را هدف قرار داده است.

یحیی سریع در پایان اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از آغاز تنش‌ها به ۱۰۳۲ مورد رسیده است.

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