به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌سایت شبکه ۱۲ عبری امروز جمعه، گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده وارد مرحله‌ای جدید در جنوب لبنان خواهد شد. این مرحله به ادعای ارتش این رژیم پس از پایان عملیات پاکسازی ارتفاعات علی الطاهر و تخریب زیرساخت‌های حزب‌الله در این منطقه آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش، فعالیت‌های عملیاتی انجام‌شده به ارتش رژیم صهیونیستی امکان می‌دهد نیروهای خود را کاهش داده و در امتداد خط زرد بازآرایی کند. همچنین قرار است مجموعه‌ای از مواضع نظامی جدید در این منطقه ایجاد شود. اقدامی که ارتش رژیم صهیونیستی آن را با هدف تقویت حفاظت از ساکنان مناطق شمالی اراضی اشغالی، توجیه می‌کند.

ادعای ارتش رژیم صهیونیستی درباره تخریب زیرساخت‌های حزب‌الله

شبکه ۱۲ عبری مدعی شده که ارتش رژیم صهیونیستی به هدف تعیین‌شده برای نیروهای خود دست یافته است. هدفی که شامل تخریب زیرساخت‌های حزب‌الله در منطقه خط زرد و نابودی یک مجموعه زیرزمینی در ارتفاعات علی الطاهر پس از پاکسازی آن از نیروهای مسلح بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین عملیات یورش یک تیپ نظامی در منطقه «المنصوری» در جنوب شهر صور را به پایان رسانده است. بر اساس ادعای ارتش این رژیم در جریان این عملیات یک مجموعه دیگر متعلق به حزب‌الله نیز تخریب شده است.

آماده‌سازی برای حضور دفاعی بلندمدت

ارتش رژیم صهیونیستی بر همین اساس خود را برای ورود به یک مرحله دفاعی بلندمدت آماده می‌کند. این مرحله شامل ایجاد و تکمیل خط جدیدی از مواضع نظامی در منطقه برای پشتیبانی از نیروهای مستقر در میدان خواهد بود.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی در حال اعزام نیروهای بیشتر و انتقال تجهیزات اضافی به این منطقه است تا توانایی‌های دفاعی خود را تقویت کند.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، ارتش اسرائیل قصد دارد ضمن حفظ عمق دفاعی و آزادی عمل عملیاتی، امکان ادامه عملیات ترور اعضای حزب‌الله را نیز حفظ کند.

کاهش نیروها و استراحت نیروهای ذخیره

به نوشته این شبکه عبری، اقدامات جدید امکان ایجاد یک دوره استراحت برای نیروهای ذخیره را فراهم خواهد کرد. نیروهایی که پس از مشارکت در درگیری‌ها، منطقه را ترک می‌کنند.

کاهش شمار نیروهای مستقر همچنین ممکن است به کاهش تعداد روزهای خدمت مورد نیاز نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی طی سال آینده منجر شود. اقدامی که هدف آن ایجاد فرصت تنفس برای سامانه نیروهای ذخیره، عنوان شده است.

انفجار بمب در مسیر یک خودروی مهندسی رژیم صهیونیستی

حدود یک هفته پیش نیز دو سرباز رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان بر اثر برخورد یک خودروی مهندسی نظامی با یک بمب دست‌ساز زخمی شدند. جراحات این دو سرباز، جزئی توصیف شده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی، حزب‌الله را به کار گذاشتن این بمب متهم کرد و پس از آن، به بهانه این حادثه، مواضع و زیرساخت‌هایی را در منطقه هدف قرار داد که مدعی شد متعلق به حزب‌الله بوده‌اند.