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دبیرکل جنبش النجباء:

اگر محدودیت پروازها با ایران رفع نشود، در فرودگاه‌های عراق تحصن می‌کنیم

۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۸
کد مطلب: 1870014
اگر محدودیت پروازها با ایران رفع نشود، در فرودگاه‌های عراق تحصن می‌کنیم

شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق، در اعتراض به ادامه محدودیت در پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران، تهدید کرد که در صورت حل نشدن این مسئله، از مردم عراق، موکب‌های حسینی و خدمتگزاران زائران برای تحصن در فرودگاه‌های عراق دعوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المیادین، شیخ اکرم الکعبی با انتقاد از ادامه محدودیت در روند پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران، خواستار رفع این محدودیت و پایان آنچه وی «سلطه آمریکا» بر عراق خواند، شد.

وی گفت: سخن گفتن از حاکمیت در شرایطی که عراق به یک روستای کوچک تبدیل شده و «آمریکایی جنایتکار» بر آن کنترل دارد، دوگانگی در معیارهاست و این وضعیت قابل پذیرش نیست.

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق خطاب به گروه‌های سیاسی عراق در بخش‌ها و جریان‌های مختلف گفت که این مواضع تأسف‌بار قابل قبول نیست.

الکعبی افزود: چگونه می‌توان پذیرفت که یک ملت مسلمان تحت محاصره نیروهایی قرار بگیرد که آنها را سرکش، کافر و جنایتکار می‌خوانند. این وضعیت به مشارکت در محاصره ناعادلانه و جلوگیری از سفر میلیون‌ها شهروند دو کشور برای زیارت اماکن مقدس منجر شده و به اقتصاد و وضعیت معنوی عراق آسیب می‌زند.

الکعبی تأکید کرد که جنبش النجباء مدت زیادی منتظر نخواهد ماند و اگر این مسئله حل نشود، سلطه آمریکا پایان نیابد و روند عادی پروازها با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته نشود، از مردم آزاد عراق، موکب‌های خدمتگزار امام حسین(ع) و زائران امام رضا(ع) می‌خواهیم برای تحصن در فرودگاه‌های عراق آماده شوند تا این تصمیم ظالمانه و آمریکایی را بشکنند.

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