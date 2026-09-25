به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المیادین، شیخ اکرم الکعبی با انتقاد از ادامه محدودیت در روند پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران، خواستار رفع این محدودیت و پایان آنچه وی «سلطه آمریکا» بر عراق خواند، شد.

وی گفت: سخن گفتن از حاکمیت در شرایطی که عراق به یک روستای کوچک تبدیل شده و «آمریکایی جنایتکار» بر آن کنترل دارد، دوگانگی در معیارهاست و این وضعیت قابل پذیرش نیست.

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق خطاب به گروه‌های سیاسی عراق در بخش‌ها و جریان‌های مختلف گفت که این مواضع تأسف‌بار قابل قبول نیست.

الکعبی افزود: چگونه می‌توان پذیرفت که یک ملت مسلمان تحت محاصره نیروهایی قرار بگیرد که آنها را سرکش، کافر و جنایتکار می‌خوانند. این وضعیت به مشارکت در محاصره ناعادلانه و جلوگیری از سفر میلیون‌ها شهروند دو کشور برای زیارت اماکن مقدس منجر شده و به اقتصاد و وضعیت معنوی عراق آسیب می‌زند.

الکعبی تأکید کرد که جنبش النجباء مدت زیادی منتظر نخواهد ماند و اگر این مسئله حل نشود، سلطه آمریکا پایان نیابد و روند عادی پروازها با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته نشود، از مردم آزاد عراق، موکب‌های خدمتگزار امام حسین(ع) و زائران امام رضا(ع) می‌خواهیم برای تحصن در فرودگاه‌های عراق آماده شوند تا این تصمیم ظالمانه و آمریکایی را بشکنند.

.................

پایان پیام/