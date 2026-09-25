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عادل عبدالمهدی:

بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایران، خطای بزرگ و واگذاری حاکمیت ملی است

۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۳
کد مطلب: 1870016
بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایران، خطای بزرگ و واگذاری حاکمیت ملی است

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، بستن فرودگاه‌های این کشور به روی پروازهای ایران را «خطای بزرگ» و «واگذاری حاکمیت ملی» توصیف کرد و خواستار عقب‌نشینی از این تصمیم شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، روز جمعه در پیامی با انتقاد از بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایران، این اقدام را «خطای بزرگ» و «واگذاری حاکمیت ملی» دانست.

وی در این پیام که خبرگزاری المعلومه آن را منتشر کرده است، گفت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، خطای بزرگی است و به معنای واگذاری حاکمیت ملی، فدا کردن منافع ملی و آینده‌مان به شمار می‌رود.

عبدالمهدی در پایان تأکید کرد: عقب‌نشینی بهتر از اصرار بر خطاست.

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پایان پیام/

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نظرات

  • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
    دلمان میسوزد که چقدر در این کشورشهید دادیم..
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