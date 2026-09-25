به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، روز جمعه در پیامی با انتقاد از بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایران، این اقدام را «خطای بزرگ» و «واگذاری حاکمیت ملی» دانست.

وی در این پیام که خبرگزاری المعلومه آن را منتشر کرده است، گفت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، خطای بزرگی است و به معنای واگذاری حاکمیت ملی، فدا کردن منافع ملی و آینده‌مان به شمار می‌رود.

عبدالمهدی در پایان تأکید کرد: عقب‌نشینی بهتر از اصرار بر خطاست.

................

پایان پیام/