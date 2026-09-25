ادامه تنش و عبور از خطوط قرمز، پاسخ کوبنده خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع یمن، و یوسف حسن المدانی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، در پیام‌های تبریکی که به مهدی محمد المشاط، رئیس شورای سیاسی یمن، و رزمندگان میدان‌های نبرد ارسال کردند، بر ادامه مسیر آزادسازی یمن و احقاق حقوق ملت تأکید نمودند.

وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن در این پیام‌ها اعلام کردند که انقلاب ۲۶ سپتامبر با انقلاب ۲۱ سپتامبر پیوند خورده و اهداف آن را از مرحله شعار به مرحله اجرا رسانده است.

این دو مقام نظامی یمن با اشاره به آنچه «ادعاهای دروغین» عربستان درباره هدف قرار گرفتن اماکن مقدس خواندند، تأکید کردند که یمن همواره حافظ مقدسات امت اسلامی و مدافع ملت‌های مظلوم بوده است.

العاطفی و المدانی تصریح کردند: از موضع مسئولیت نظامی به دشمنان و همه کسانی که با آنان هم‌صدا شده‌اند اعلام می‌کنیم که سلاح‌های بازدارنده ما از موشک‌های بالستیک و پهپادها در آماده‌باش کامل قرار دارند تا پایگاه‌ها و مصالح راهبردی شما را در هر کجا که باشد هدف قرار دهند و هیچ اتحادی برای شما سودی نخواهد داشت و هیچ سخن باطلی شما را از قدرت خدا و حملات ما محافظت نخواهد کرد.

آنان تأکید کردند: ادامه محاصره یا تشدید تنش و عبور از خطوط قرمز، با معادلات بازدارنده سخت و بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد که مراکز تصمیم‌گیری دشمن را هدف قرار می‌دهد.

وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن در پیام خود به رزمندگان جبهه‌ها، با اشاره به تلفیق پیروزی‌های میدانی با سالگرد انقلاب ۲۶ سپتامبر، گفتند: خون‌های پاک و فداکاری‌های عظیم شما، شریان‌هایی هستند که مجد و استقلال انقلاب ۲۶ سپتامبر را بازگرداندند و دست وابستگی و قیمومیت را قطع کردند.

این دو مقام نظامی یمن در پایان هشدار دادند: اگر دشمنان جسارت ارتکاب هرگونه حماقت جدید را داشته باشند، موشک‌ها و پهپادهای ما با هدایت خداوند به عمق اراضی آنان می‌رسد، توانایی‌های نظامی و اقتصادی‌شان را نابود می‌کند و هر تأسیسات و منبعی که به آن تکیه دارند را به آتش می‌کشد و هر متجاوز و اشغالگری را در هر کجا که باشد تعقیب می‌کند.

.................

پایان پیام/