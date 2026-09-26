واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی به اعمال محدودیت پروازها توسط دولت عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید محمود نبویان نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به محدودیت پروازها میان ایران و عراق که در راستای طرح دشمن آمریکایی صورت گرفته است در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

دولت عراق «وابسته به ایالات متحده» پروازهای هوایی ایران به نجف و بغداد را متوقف کرد، اما:

۱) مردم عراق آزاد و وطن‌پرست قطعاً به این تصمیم پاسخ خواهند داد.

۲) و بر عهده چارچوب هماهنگی عراق است که مسئولیت انتخاب نخست‌وزیری وابسته به ایالات متحده در عراق را بر عهده بگیرد.

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