به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید حسن الکاشمری از خطبای مشهور عراق با خطاب قرار دادن الزیدی نخست وزیر عراق به محدودیت پروازها میان ایران و عراق واکنش نشان داده است.

طبق محتوای منتشر شده در شبکه های اجتماعی عراقی وی خطاب به نخست وزیر عراق که در هماهنگی با دشمن آمریکایی دستور اعمال محدودیت پروازها میان ایران و عراق را صادر کرده، بیان کرده است: پایه‌هایم فرو ریخت، کمرم شکست و دیگر توانایی مقابله را نداشتم، وقتی خبر به من رسید که شما فضای عراق را به روی زائران امام حسین و پدرشان (علیهما السلام) بسته اید، و این کار را در پاسخ به دستورات دشمنان خدا انجام داده‌اید.

وی افزوده است: آیا عقلانی است که شما با خشنود کردن دشمنان خدا، خداوند را خشمگین کنید؟ آیا از خشم امام حسین و پدرشان نمی‌ترسید؟ و من از این اقدام شما بسیار متعجب هستم و نگران عواقب این عمل برای شما.

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