به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درباره پیامدهای کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه باب‌المندب از سوی نیروهای مسلح یمن، میزان تردد کشتی‌ها در این مسیر بین‌المللی طی دو هفته گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، آمارهای روزانه عبور کشتی‌ها که وزارت حمل‌ونقل دولت یمن منتشر کرده است از بهبود روز به روز روند تردد در این مسیر حکایت دارد. همچنین جریان محموله‌های تجاری که از خلیج عدن وارد شده و به سمت شمال دریای سرخ و کانال سوئز حرکت می‌کنند یا از جنوب دریای سرخ به سمت دریای عرب می‌روند، نیز افزایش محسوسی داشته است.

افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب

بر اساس همین داده‌ها، میانگین تردد کشتی‌ها از این مسیر از ۲۷ فروند در روز پیش از آنکه نیروهای مسلح یمن در ۱۱ سپتامبر جاری بار دیگر کنترل خود بر تنگه را به دست گیرد به بیش از ۴۰ کشتی و نفتکش در روز پس از آن تاریخ افزایش یافته است.

همچنین تعداد نفتکش‌هایی که از تنگه باب‌المندب عبور کرده‌اند به بیش از ۵۰۰ فروند رسیده که از این تعداد، ۴۰۸ نفتکش در فاصله ۱۴ تا ۲۱ سپتامبر جاری از این تنگه عبور کرده‌اند.

یک منبع اقتصادی در شهر صنعاء پایتخت یمن نیز در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» تأکید کرده که وضعیت کشتیرانی در جنوب دریای سرخ و تنگه باب‌المندب باثبات است.

به گفته این منبع، حجم فعلی تردد دریایی در این منطقه معادل ۷۰ درصد سطح طبیعی آن پیش از بحران تنگه هرمز و پیش از اعمال ممنوعیت دریایی نیروهای مسلح یمن علیه عربستان در ۲۰ ژوئیه گذشته است.

پیش‌بینی عبور روزانه بیش از ۵۰ کشتی

این منبع اقتصادی پیش‌بینی کرده است که در صورت دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، تعداد کشتی‌ها و نفتکش‌های عبوری از تنگه باب‌المندب به بیش از ۵۰ فروند در روز برسد.

به گفته او، در صورت موافقت ریاض با مطالبات صنعاء و ازسرگیری عبور کشتی‌های سعودی از تنگه باب‌المندب، این رقم می‌تواند به ۱۰۰ درصد سطح عادی بازگردد.

افزایش حضور نظامی یمن در مسیرهای کشتیرانی

نیروهای مسلح یمن در همین مدت حضور نظامی و امنیتی خود را در نزدیکی مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در دریای سرخ و باب‌المندب تقویت کرده است.

این جنبش گشت‌های دریایی را در اطراف جزایر زُقَر، حُنیش بزرگ و کوچک و میون مستقر کرده و حضور خود را در آب‌های سرزمینی جنوب دریای سرخ و سواحل منطقه «ذوباب» افزایش داده است.

همزمان، نیروهای مسلح یمن تلاش کرده‌اند که کانال‌های ارتباطی با نیروهای دریایی جیبوتی و اریتره نیز ایجاد کنند.

منابع کشتیرانی در سواحل غربی یمن به روزنامه «الاخبار» گفته‌اند نیروهای مسلح یمن از طریق دستگاه‌های رادیویی، ارسال پیام‌های اطمینان‌بخش برای ناخداهای کشتی‌ها را افزایش داده‌اند.

این نیروها همزمان بر ضرورت روشن نگه داشتن سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها موسوم به AIS، تأکید کرده‌اند.

تلاش یمن برای اطمینان دادن به شرکت‌های کشتیرانی

دولت یمن نیز از طریق وزارت خارجه و مرکز عملیات هماهنگی امور بشردوستانه، ارسال پیام‌های اطمینان‌بخش برای کشورها و شرکت‌های بین‌المللی کشتیرانی را ادامه داده است.

این دولت بار دیگر بر تعهد خود به آزادی کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ تأکید کرده است.

دولت یمن همچنین به بیانیه‌ای بین‌المللی که به امضای ۸۰ کشور رسیده بود، واکنش نشان داد. این بیانیه از سوی عربستان سعودی و بحرین ارائه شده و از نیروهای مسلح یمن خواسته بود که نیروهای خود را از تنگه باب‌المندب خارج کند.

در این بیانیه همچنین درباره پیامدهای کنترل تنگه از سوی نیروهای مسلح یمن هشدار داده شده بود.

واکنش یمن به بیانیه ۸۰ کشور

«محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به این بیانیه گفت که اعمال حاکمیت یمن بر سرزمین‌ها، سواحل و آب‌های داخلی و سرزمینی این کشور، تهدیدی برای تجارت جهانی محسوب نمی‌شود.

این بیانیه علاوه بر عربستان و بحرین از سوی کشورهایی از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز امضا شده بود و در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تهیه شد.

الفرح با تأکید بر موضع یمن گفت که تنگه باب‌المندب بخشی از حاکمیت ملی یمن است.

او همچنین اظهار داشت که تا زمانی که یمن به آزادی کشتیرانی پایبند باشد، هیچ طرفی حق دخالت در امور یمن را ندارد.

تنگه باب‌المندب؛ میان امنیت کشتیرانی و تنش‌های منطقه‌ای

موضع اعلام‌شده از سوی دولت یمن در شرایطی مطرح می‌شود که امنیت دریانوردی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب همچنان یکی از موضوعات مهم در معادلات منطقه‌ای است.

مقام‌های دولت یمن تلاش دارند که با ارائه آمار مربوط به افزایش عبور کشتی‌ها و ارسال پیام‌های اطمینان‌بخش به شرکت‌های کشتیرانی، نگرانی‌ها درباره وضعیت این آبراه را کاهش دهند.

در عین حال ممنوعیت دریایی یمن علیه کشتی‌های سعودی همچنان برقرار است و صنعاء، بازگشت کامل تردد کشتی‌ها را به تحولات مرتبط با تنگه هرمز و همچنین پاسخ ریاض به مطالبات خود مرتبط کرده است.

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