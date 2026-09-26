به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، مواضع ضداسلامی برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه بار دیگر به یکی از موضوعات مورد مناقشه در فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه تگزاس، در کنوانسیون اخیر حزب جمهوری‌خواه در دالاس گفت: «شریعت در آمریکا جایی ندارد» و خواستار مقابله با آن شد. گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، نیز اعلام کرد که برای «ممنوعیت کامل شریعت» در این ایالت تلاش خواهد کرد. این مواضع با واکنش رهبران مدنی و اندیشمندان مسلمان در تگزاس و دیگر ایالت‌های آمریکا مواجه شده است.

مسلمانان آمریکایی در پاسخ به این اظهارات تأکید دارند که شریعت در زندگی آنان عمدتاً به مجموعه‌ای از اصول و راهنمایی‌های دینی مربوط می‌شود و موضوعاتی مانند نماز، روزه، حج، صدقه و فضایل اخلاقی را دربرمی‌گیرد. سبیل احمد، مدیر پروژه «GainPeace» در ایالت ایلینوی، با اشاره به برداشت‌های رایج از شریعت گفت این مفهوم اغلب به‌درستی درک نمی‌شود و برخلاف تصویری که منتقدان ارائه می‌کنند، تنها به مجازات‌ها محدود نیست. او از مسلمانان خواسته است به جای واکنش‌های خشم‌آلود، درباره معنای شریعت و آموزه‌های اسلامی برای جامعه آمریکا توضیح دهند.

عبدالله احمد النعیم، اندیشمند اسلامی سودانی‌تبار و استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه اموری، می‌گوید مسلمانان آمریکایی می‌توانند شریعت را به‌عنوان بخشی از هویت دینی خود بپذیرند و همزمان به ارزش‌های آمریکایی پایبند باشند. النعیم، ادبیات ضدشریعت را ناشی از برداشت نادرست از این مفهوم دانسته و هشدار داده است که چنین ادبیاتی می‌تواند به نفی هویت و انسانیت مسلمانان منجر شود.

جناح جمهوری‌خواه و طرح «آمریکای بدون شریعت»

در سوی مقابل، کیت سلف و چیپ روی، دو نماینده جمهوری‌خواه تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا، از بنیان‌گذاران «Sharia-Free America Caucus/فراکسیون آمریکای عاری از شریعت» هستند؛ تشکلی که سال گذشته در کنگره تشکیل شد و بیش از ۶۰ عضو جمهوری‌خواه دارد. اعضای این گروه شریعت را تهدیدی علیه قانون اساسی و ارزش‌های غربی توصیف کرده و از سیاست‌هایی برای مقابله با آن حمایت کرده‌اند. این گروه از زمان تشکیل خود چند طرح ضدشریعت ارائه کرده است، اما هیچ‌یک تاکنون به تصویب نرسیده است. شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) نیز این تشکل را در زمره گروه‌های ضداسلامی قرار داده است.

تگزاس در ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی این مناقشه تبدیل شده است. کن پکسون، دادستان کل این ایالت، در ماه اوت از «دادگاه اسلامی» مستقر در دالاس خواست اسناد و مدارکی را ارائه کند. دفتر دادستانی اعلام کرد هدف از این بررسی، مشخص شدن این موضوع است که آیا این نهاد فعالیت‌هایی برخلاف قوانین تگزاس یا قوانین فدرال انجام می‌دهد یا خیر. پکسون گفت تگزاس تحت حاکمیت شریعت اداره نخواهد شد.

«دادگاه اسلامی»: فعالیت ما قضایی نیست

پس از آغاز این بررسی، «دادگاه اسلامی» در وب‌سایت خود توضیحاتی درباره مأموریت و فعالیت‌هایش منتشر کرد و تأکید کرد که راهنمایی‌های این نهاد مکمل خدمات حقوقی، اجتماعی و حرفه‌ای موجود در جامعه آمریکا است و جایگزین آنها نمی‌شود. این نهاد اعلام کرده است که دادگاه قانونی محسوب نمی‌شود و احکام الزام‌آور حقوقی صادر نمی‌کند، بلکه فعالیت آن به میانجیگری و داوری مذهبی بنا بر درخواست اعضای جامعه مسلمان در موضوعاتی مانند مسائل دینی، راهنمایی خانوادگی و امور داخلی مذهبی محدود است. همچنین اعلام کرده است موضوعاتی که نیازمند اجرای قانونی باشند، مستقیماً به نظام قضایی تگزاس ارجاع داده می‌شوند. این نهاد فعالیت خود را با نمونه‌هایی مانند «بیت دین» یهودیان و برخی نهادهای مذهبی کاتولیک مقایسه کرده است.

اسما الدین، استاد حقوق در دانشگاه ایالتی میشیگان، نیز معتقد است برخی سیاستمداران آمریکایی فعالیت‌های عادی مسلمانان، از جمله نماز، نوع پوشش، مشاوره خانوادگی و حضور در مسجد را به‌عنوان نشانه‌ای از یک تهدید سیاسی معرفی می‌کنند. او موج اخیر اظهارات ضدشریعت را حاصل بهره‌برداری سیاسی از ترس‌های عمومی دانسته و گفته است برخی سیاستمداران از این موضوع برای برانگیختن احساسات رأی‌دهندگان استفاده می‌کنند.

در همین حال، سبیل احمد که در سال جاری سه سفر تبلیغی به تگزاس داشته است، قصد دارد برای برگزاری برنامه‌ای در یکی از مساجد هیوستون بار دیگر به این ایالت سفر کند. او همچنین در حال تهیه کتابی برای ارسال به روحانیون مسیحی در سراسر آمریکا است تا شناخت آنان از شریعت و دیگر آموزه‌های اسلامی را افزایش دهد. احمد تأکید کرده است که اسلام نباید مایه ترس باشد و آشنایی مستقیم مردم با مسلمانان و حضور در مساجد می‌تواند به شناخت بیشتر نقاط مشترک میان پیروان ادیان کمک کند.

............

پایان پیام