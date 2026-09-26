مدارس اسلامی کانادا هدف تهدیدهای مرگبار قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس کانادا اعلام کرده است که تحقیقات درباره ایمیل‌های تهدیدآمیزی را که برای مدارس اسلامی در چند نقطه این کشور ارسال شده، آغاز کرده است. این پیام‌ها که به مدارس خصوصی وابسته به «انجمن مسلمانان کانادا» (MAC) ارسال شده‌اند، حاوی تهدید به «کشتار» مسلمانان بوده و هدف خود را تبدیل کانادا به کشوری «عاری از اسلام» عنوان کرده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های کانادایی، ۹ مدرسه خصوصی وابسته به انجمن مسلمانان کانادا در منطقه تورنتو این ایمیل را دریافت کرده‌اند و پیام‌های مشابهی نیز برای مدارس اسلامی در دیگر مناطق استان‌های انتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک ارسال شده است. این پیام با امضای فرد یا گروهی ناشناس با عنوان «Citizen Vigilante» منتشر شده و علاوه بر تهدید مسلمانان، به جنبش جدایی‌طلبانه آلبرتا نیز اشاره کرده است. در این پیام ادعا شده است که در صورت تبدیل آلبرتا به کشوری مستقل، مسلمانان «اخراج یا قتل‌عام» خواهند شد.

در پی انتشار این تهدیدها، پلیس در منطقه تورنتو حضور خود را در اطراف مساجد و مدارس افزایش داد. پلیس اتاوا نیز اعلام کرد که حضور نیروهای خود را در اطراف مراکز مذهبی و آموزشی افزایش داده است. پلیس اتاوا در عین حال تأکید کرد که در حال حاضر اطلاعاتی درباره وجود یک تهدید مشخص و قریب‌الوقوع علیه مراکز مذهبی یا آموزشی این شهر در اختیار ندارد و افزایش حضور نیروها اقدامی احتیاطی است.

نبیل سلطان، سخنگوی انجمن مسلمانان کانادا، گفت این سازمان پیش‌تر نیز با اظهارات نفرت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود، اما دریافت چنین پیام تهدیدآمیزی در این مقیاس کم‌سابقه بوده است. او تأکید کرد که دریافت چنین ایمیلی از سوی معلمان، مدیران مدارس، خانواده‌ها و کودکان، احساس امنیت و تعلق مسلمانان به جامعه کانادا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شورای ملی مسلمانان کانادا (NCCM) نیز با محکوم کردن این تهدیدهای گسترده، آن را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و هشدار داد که تکرار فراخوان‌های آشکار به خشونت علیه مسلمانان می‌تواند به انسجام اجتماعی در این کشور آسیب بزند. این نهاد از مقام‌های کانادایی خواست این حادثه را محکوم کنند و با مشارکت اعضای جامعه مسلمان، برای تدوین یک راهبرد ملی مقابله با اسلام‌هراسی اقدام کنند.

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