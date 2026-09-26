به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تحول عمیقی را در ماهیت جنگ‌های مدرن آشکار کرده است. تحولی که محور آن ظهور چیزی است که «مایکل سی. هورویتز» کارشناس آمریکایی، آن را انبوهه دقیق می‌نامد. یعنی استفاده گسترده از سلاح‌هایی نسبتاً ارزان که قادرند اهداف خود را با دقت مورد اصابت قرار دهند.

هورویتز که پیش‌تر معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا بوده است در مقاله‌ای در مجله «فارن افرز» می‌گوید که آمریکا و رژیم صهیونیستی، هزاران هدف را در ایران بمباران کردند. اما با وجود این پس از بیش از شش ماه، حکومت ایران همچنان پابرجا ماند و توانست در واکنش، تنگه هرمز را ببندد. اقدامی که موجب افزایش قیمت انرژی در جهان شد و نفوذ سیاسی بیشتری در اختیار تهران قرار داد.

چرا ایران توانست مقاومت کند؟

به نوشته هورویتز، توانایی تهران برای ادامه مقاومت به آمادگی‌های طولانی‌مدت آن برای یک جنگ احتمالی، قابلیت بازسازی ساختار فرماندهی، تأمین وارداتی که مانع فروپاشی اقتصاد می‌شود و مهم‌تر از همه، برخورداری از زرادخانه‌ای گسترده از پهپادها و موشک‌های ارزان و دقیق بازمی‌گردد.

او معتقد است این تسلیحات به ایران امکان داده‌اند به پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌های منطقه‌ای آسیب وارد کند و هزینه سنگینی را بر دفاع از این اهداف تحمیل کند.

به گفته هورویتز، این معادله، فرضیات سنتی درباره برتری نظامی را معکوس کرده است. چراکه اکنون حمله می‌تواند ارزان‌تر از دفاع باشد.

برای نمونه، پهپاد ایرانی شاهد-۱۳۶ که هزینه تولید آن حدود ۳۵ هزار دلار برآورد می‌شود، ممکن است با موشک آمریکایی پاتریوت مقابله شود که قیمت آن حدود ۴ میلیون دلار است. از همین رو، ادامه رهگیری دسته‌های بزرگی از تسلیحات ارزان‌قیمت با استفاده از سامانه‌های گران‌قیمت برای ارتش‌ها دشوار خواهد بود.

پایان انحصار قدرت

هورویتز اشاره می‌کند که آمریکا همچنان در برخی حوزه‌ها به‌ویژه هوش مصنوعی، پردازش اطلاعات و شناسایی اهداف، برتری دارد. اما درباره خطاهای داده‌ای و خطر اتکای بیش از حد به الگوریتم‌ها هشدار می‌دهد.

به اعتقاد او، مشکل اصلی آمریکا دیگر سرعت پردازش اطلاعات نیست، بلکه اندازه ذخایر تسلیحاتی است.

این مقاله تأکید می‌کند که برتری فناورانه به‌تنهایی کافی نیست، اگر ارتش‌ها نتوانند ساختارهای سازمانی خود را نیز تغییر دهند. آمریکا تا حد زیادی به تسلیحات و پلتفرم‌های گران‌قیمتی مانند موشک‌های تاماهاوک و جنگنده‌های اف-۳۵ متکی است؛ در حالی که مفهوم انبوهه دقیق مستلزم تولید تعداد بسیار زیادی سامانه کم‌هزینه، آموزش متفاوت نیروها و سرعت بیشتر در به‌کارگیری آنهاست.

هورویتز می‌گوید ایران نشان داده است که کشورهای ضعیف‌تر دیگر از رقابت برای کسب قدرت نظامی کنار گذاشته نمی‌شوند.

شبکه‌های موشکی زیرزمینی ایران و تأسیسات پراکنده این کشور، نابودی کامل توانمندی‌هایش را دشوار کرده است. همزمان، واشنگتن مجبور شده است مقادیر زیادی از موشک‌های گران‌قیمت خود را مصرف کند. موضوعی که بر ذخایر تسلیحاتی اختصاص‌یافته برای بازدارندگی در برابر دیگر رقبای آمریکا از جمله چین، فشار وارد کرده است.

آغاز رقابت برای سلاح‌های ارزان

هورویتز می‌افزاید که کشورهای متعددی از هم‌اکنون در حال به‌کارگیری این درس ایران هستند.

کره شمالی در حال توسعه پهپادهای ارزان‌قیمت است، لهستان هزینه‌های خود برای پهپادها و سامانه‌های مقابله با آنها را افزایش داده و کشورهای اروپایی و آسیایی نیز در حال گسترش توانمندی‌های تهاجمی بدون سرنشین خود هستند.

در مقابل، این مقاله نسبت به افزایش شکاف میان هزینه حمله و دفاع هشدار می‌دهد.

آمریکا در جریان جنگ علیه ایران، بخش قابل توجهی از موشک‌های پاتریوت و تاد خود را مصرف کرده است. این در حالی است که گزینه‌های ارزان‌تر مانند سلاح‌های انرژی هدایت‌شده و پهپادهای رهگیر، هنوز برای استفاده در مقیاس گسترده آماده نیستند.

تغییر موازنه قدرت با تولید انبوه تسلیحات دقیق

این مقاله تأکید می‌کند که گسترش این فناوری باعث خواهد شد موازنه قدرت کمتر از گذشته به ثروت کشورها وابسته باشد. زیرا کشورها می‌توانند مقادیر زیادی سلاح دقیق را با هزینه‌ای محدود تولید کنند.

از نگاه هورویتز، موفقیت واشنگتن در آینده به سرعت سازگاری آن و نه صرفاً به در اختیار داشتن بهترین سلاح، بستگی خواهد داشت.

او در نهایت نتیجه می‌گیرد که عصر انبوهه دقیق آغاز شده است و واشنگتن باید در تسلیحات تهاجمی ارزان‌قیمت و سامانه‌های دفاعی کم‌هزینه سرمایه‌گذاری کند و همزمان ساختار نیروهای خود را برای استفاده مؤثر از این قابلیت‌ها بازتنظیم کند.

به باور هورویتز، ادامه اتکا به سامانه‌های گران‌قیمت و محدود از نظر تعداد، ممکن است برای حفظ برتری نظامی آمریکا در جنگ‌های آینده کافی نباشد.

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