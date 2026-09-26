به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این نشست که در قالب پنجاه‌وهفتمین برنامه گفت‌وگوهای مرکز مطالعات اجتماعی جنوب شرق آسیا به همت مرکز مطالعات اجتماعی جنوب شرق آسیا دانشگاه گاجاه مادا و به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، دکتر یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، به‌عنوان سخنران و دکتر دیکی سوفیان از دانشگاه گاجاه مادا، به‌عنوان مدیر و گرداننده علمی جلسه حضور داشتند.



بازتاب اندیشه متفکران ایرانی در فضای فکری اندونزی



دکتر دیکی سوفیان در آغاز این نشست با اشاره به پیشینه روابط تاریخی و فکری ایران و اندونزی، اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی ایران نیز آثار و اندیشه‌های شماری از متفکران ایرانی در فضای فکری اندونزی مورد توجه قرار گرفته است.



وی در این زمینه از مرتضی مطهری، علی شریعتی، آیت‌الله بهشتی و امام خمینی نام برد و به حضور و بازتاب آثار و اندیشه‌های آنان در میان بخشی از نخبگان و محافل فکری اندونزی اشاره کرد.



این استاد دانشگاه گاجاه مادا همچنین وجود نسخه‌های خطی و آثار فارسی در میراث مکتوب مجمع‌الجزایر اندونزی را از شواهد مهم پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و جهان مالایی ـ اندونزیایی دانست و تأکید کرد: مطالعه این منابع می‌تواند ابعاد کمترشناخته‌شده این تعاملات را روشن کند.





دانشگاهیان در معرفی تصویری جامع‌تر از ایران نقش دارند



در ادامه، دکتر یحیی جهانگیری با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی و دانشگاهی اظهار داشت: یکی از چالش‌های موجود، غلبه تصاویر محدود و گاه نادرست از ایران در بخشی از فضای رسانه‌ای بین‌المللی است و دانشگاهیان، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی می‌توانند در ارائه تصویری جامع‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی ایران نقش‌آفرین باشند.



وی تصریح کرد: ایران را نباید صرفاً از دریچه تحولات سیاسی و نظامی شناخت، بلکه باید ایرانِ تمدن، اندیشه، فلسفه، شعر و ادبیات، متفکران، همزیستی اجتماعی و وحدت اسلامی، پیشرفت‌های علمی و نیز حضور گسترده زنان تحصیل‌کرده در عرصه‌های علمی و اجتماعی را نیز به جامعه اندونزی معرفی کرد.



روابط ایران و مجمع‌الجزایر اندونزی پیش از روابط رسمی شکل گرفته بود



رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی روابط پیشادیپلماتیک ایران و اندونزی پرداخت و خاطرنشان کرد: ارتباط دو حوزه تمدنی ایران و مجمع‌الجزایر اندونزی بسیار پیش‌تر از برقراری روابط رسمی میان دو کشور شکل گرفته بود.



وی افزود: با توجه به موقعیت تاریخی ایران در شبکه‌های تجاری و فرهنگی اقیانوس هند، مسیرهای دریایی از مهم‌ترین واسطه‌های انتقال عناصر فرهنگی، ادبی، عرفانی و فکری ایرانی به سرزمین‌های جنوب و جنوب شرق آسیا بوده‌اند.



هفت دهه روابط دیپلماتیک و گسترش تعاملات فرهنگی



دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به هفتاد سال روابط دیپلماتیک ایران و اندونزی اظهار داشت: با برقراری روابط رسمی، پیوندهای تاریخی دو ملت وارد مرحله‌ای نهادی‌تر شده است.



وی با ارائه آماری از مناسبات فرهنگی دو کشور، برخی حوزه‌های تعامل از جمله تبادل دانشجو، گردشگری، ترجمه و انتشار کتاب، همکاری‌های دانشگاهی، ارتباطات علمی و تعاملات دینی و فرهنگی را مورد بررسی قرار داد.



تأکید بر اجرای پروژه‌های مشترک بلندمدت



رایزن فرهنگی ایران در اندونزی در ترسیم افق‌های آینده روابط فرهنگی دو کشور، بر ضرورت عبور از همکاری‌های مقطعی و حرکت به سوی پروژه‌های مشترک بلندمدت تأکید کرد.



وی توسعه طرح‌های بزرگ پژوهشی، تقویت همکاری میان دانشگاه‌های ایران و اندونزی، اجرای پروژه‌های هنری و سینمایی مشترک، گسترش تبادل استاد و دانشجو و معرفی متقابل میراث تمدنی دو کشور را از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی برای آینده روابط فرهنگی ایران و اندونزی برشمرد.



پرسش دانشجویان درباره روابط ایران و اندونزی



بخش پایانی این نشست به گفت‌وگو و پرسش و پاسخ اختصاص یافت و دانشجویان دانشگاه گاجاه مادا، از جمله شماری از دانشجویان بین‌المللی با ملیت‌های مختلف، پرسش‌های خود را درباره تاریخ روابط ایران و اندونزی، دیپلماسی فرهنگی، جایگاه ایران در جهان اسلام و چشم‌انداز همکاری‌های علمی و فرهنگی دو کشور مطرح کردند.



این نشست در اتاق اندونزیِ مرکز مطالعات اجتماعی جنوب شرق آسیا دانشگاه گاجاه مادا در یوگیاکارتا برگزار شد و هم‌زمان از طریق فضای مجازی نیز پخش شد.

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