ابوآلاء الولائی: پارلمان عراق، حاکمیت بغداد را به اراده واشنگتن گره نزند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوآلاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء عراق، با تأکید بر ضرورت صیانت از حاکمیت ملی، از پارلمان عراق خواست فشارها و درخواست‌های خارجی، از جمله مطالبات آمریکا، را درباره نقش بغداد در اعمال محاصره علیه کشورهای منطقه بررسی کند.

ابوالاء الولائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی عراق به‌عنوان سرزمین امام حسین(ع) و مهد ارزش‌های عاشورایی، بر اهمیت حفظ استقلال تصمیم‌گیری عراق، رعایت اصول حسن همجواری و جلوگیری از تبدیل خاک این کشور به عرصه‌ای برای اعمال فشار علیه ملت‌های منطقه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تاریخ، خاطرات ملت‌ها و جوامعی را ثبت کرده است که در مقاطع مختلف با محاصره، فشار و محرومیت از نیازهای اساسی مواجه شده‌اند؛ تجربه‌هایی که ضرورت پاسداری از کرامت انسانی و پرهیز از به‌کارگیری ابزارهای فشار علیه ملت‌ها را یادآوری می‌کند.

الولائی افزود: عراق به‌عنوان سرزمین امام حسین(ع) و مهد ارزش‌های عاشورایی، جایگاهی ویژه در وجدان ملت‌های منطقه دارد و شایسته است در مواضع و تصمیمات خود، اصول کرامت انسانی، عدالت، آزادگی، همبستگی و حسن همجواری را مورد توجه قرار دهد و اجازه ندهد خاک این کشور به عرصه‌ای برای اعمال فشار یا تضییع حقوق ملت‌های منطقه تبدیل شود.

دبیرکل کتائب سیدالشهداء عراق با بیان اینکه شعار «لبیک یا حسین(ع)» تنها یک شعار نیست، تصریح کرد: این شعار بیانگر مکتبی است که بر کرامت، عدالت، آزادگی و حمایت از مظلومان و حقوق انسان‌ها تأکید دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود مواضع سیاسی و تصمیمات مرتبط با روابط خارجی عراق نیز با توجه به این ارزش‌ها و در چارچوب مسئولیت‌های ملی و منطقه‌ای این کشور اتخاذ شود.

وی از نمایندگان مجلس عراق خواست در حدود صلاحیت‌های قانونی و نظارتی خود، موضوع فشارها و درخواست‌های خارجی برای مشارکت عراق در اعمال محاصره یا اقدامات محدودکننده علیه کشورهای منطقه، از جمله جمهوری اسلامی ایران، را بررسی و موضع رسمی مجلس را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

الولائی همچنین خواستار مطالبه توضیحات لازم از دولت درباره هرگونه درخواست، تعهد یا توافق خارجی مرتبط با این موضوع شد و تأکید کرد آثار و پیامدهای احتمالی چنین اقداماتی بر حاکمیت ملی، امنیت، منافع عمومی و روابط منطقه‌ای عراق باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت مجلس نمایندگان می‌تواند در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود از ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی برای تأکید بر اصل استقلال تصمیم‌گیری عراق استفاده کند و نسبت به هر اقدامی که ممکن است حاکمیت ملی یا منافع کشور را تحت تأثیر قرار دهد، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کند.

الولائی در عین حال مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست‌های اجرایی و دیپلماتیک را بر عهده دولت عراق دانست و خواستار آن شد که دولت در مواجهه با فشارها و درخواست‌های خارجی، از جمله درخواست‌های دولت ایالات متحده، تصمیمات خود را بر مبنای قانون اساسی و قوانین کشور، حاکمیت ملی، منافع مردم عراق و اصول حسن همجواری اتخاذ کند.

وی تأکید کرد مجلس نمایندگان باید بر عملکرد دولت نظارت و شفافیت در تصمیمات مرتبط با این موضوع را مطالبه کند و موضع رسمی خود را اعلام کند؛ دولت نیز باید مسئولیت اتخاذ و اجرای تصمیمات اجرایی و دیپلماتیک را بر عهده بگیرد.

دبیرکل کتائب سیدالشهداء عراق در پایان گفت عراق شایسته آن است که در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خود، اصل حاکمیت ملی و استقلال تصمیم‌گیری را مورد توجه قرار دهد و از تبدیل شدن خاک، حریم هوایی یا امکانات این کشور به بستری برای اعمال فشار علیه ملت‌های منطقه جلوگیری کند.

وی افزود روابط عراق با کشورهای منطقه می‌تواند بر پایه احترام متقابل، حسن همجواری، منافع مشترک و رعایت حاکمیت کشورها تنظیم شود؛ به‌گونه‌ای که بغداد در تصمیمات خود، منافع ملی عراق و ثبات منطقه‌ای را مبنا قرار دهد.

............

پایان پیام