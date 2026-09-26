به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه فرهنگی، هنری و خادمان اعتاب مقدسه در سوگ درگذشت استاد «سید مصطفی احمدی»، پیشکسوت نامدار هنر قدسی ضریح‌سازی و دارنده نشان درجه‌یک هنری نشستند؛ هنرمند فرزانه‌ای که عمر پربرکت خویش را صرف تلفیق و تجلی هنرهای کهن و قدسی بر گرداگرد مضاجع منور اهل‌بیت صلوات الله علیهم اجمعین نمود.

استاد سید مصطفی احمدی از سرآمدان ضریح‌سازی کشور بود که با تسلط بر مجموعه‌ای از هنرهای اصیل و سنتی، یادگارهایی بی‌بدیل و جاودان در تاریخ هنر شیعی بر جای گذاشت. طراحی، ساخت و اجرای بسیاری از ضریح‌ها و درهای متبرکه در اعتاب مقدسه نجف اشرف (حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه‌السلام)، کربلای معلی (حرم مطهر حضرت سیدالشهدا و شهدای کربلا علیهم‌السلام)، کاظمین، سامرا، کوفه و بقاع شریف حضرت حبیب‌بن‌مظاهر، امامزاده محمد، ابراهیم مجاب و صدها مزار مقدس دیگر امامزادگان در ایران، عراق و سوریه، بخشی از کارنامه درخشان این خادم بااخلاص آل الله است.

این استاد متعهد علاوه بر تربیت نسلی از شاگردان مخلص در هنرهای آیینی، در سال‌های پایانی حیات و با وجود تحمل رنج ناشی از بیماری سخت، تا واپسین لحظات هرگز از مسیر خدمت و خلق آثار قدسی بازنماند و جلوه‌ای باشکوه از اخلاص و ارادت را به نمایش گذاشت.

در پی عروج ملکوتی این هنرمند گرانقدر، ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، با صدور پیامی فقدان این خادم بااخلاص را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت استاد برجسته و هنرمند متعهد، زنده‌یاد دکتر سید مصطفی احمدی، باعث تالم و تاثر شد.

آن فقید سعید، عمر پربار خویش را وقف اعتلای هنرِ قدسی نمود و با ساخت درب‌ها و ضریح‌های مضاجع شریف آل الله (علیهم‌السلام) از جمله اعتاب مقدسه نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، کوفه و دیگر اماکن زیارتی عراق، سوریه و ایران نام خود را در تاریخ هنر شیعی ماندگار کرد.

ایستادگی مثال‌زدنی آن استاد در ایام بیماری و تداومِ مجاهدت هنری تا آخرین لحظات حیات پر برکتش، جلوه‌ای از عشق عمیق ایشان به ساحت مقدس اهل‌بیت صلوات الله علیهم اجمعین بود.

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، فقدان این خادم بااخلاص و استادِ تربیت‌کننده‌ی شاگردانِ متعهد را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت می‌نماید.

پیکر این خادم خاندان عصمت و طهارت بنا بر وصیت خود در کنار مضجع شریف امامزاده محمد (ع) شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان آرام گرفت.

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