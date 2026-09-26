به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ایراد سخنرانی دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران در هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشورا پیام تشکری صادر کرد.

متن پیام آیت الله محمدحسن اختری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم فی کتابه الکریم: ﴿یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرکُمْ وَیُثَبِّتْ أقدامَکُم﴾

(سوره محمد(ص)، آیه ۷)

جناب مستطاب آقای دکتر مسعود پزشکیان (دام عزه العالی)

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

سخنرانی عزتمندانه و انقلابی حضرتعالی در هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باعث افتخار ملت قهرمان ایران و موجب شادی دل‌ خانواده‌های معظم شهداء و استحکام قلوب مؤمنان گردید.

این جمله شما که «از جنگ نمی‌ترسیم» ندای ۴۷ سالهٔ ملت ایران است که به مولایشان علی(ع) اقتدا کرده‌اند که فرمود: «واللهِ لَوْ تظاهرتِ العَرَبُ عَلیٰ قِتالی لَما وَلَّیْتُ عَنْها» و برگرفته از این فرمان علوی است که: «عاوِدُوا الکَرَّ، وَاستَحیُوا مِنَ الفَرّ».

و این جملهٔ شجاعانه خطاب به یزید زمان، ترامپ که: «بدان ملت ایران در برابر زور سر خم نخواهد کرد؛ بلکه تهدید، مردم ما را منسجم‌تر و قوی‌تر می‌کند» الگوگرفته از فرهنگ عاشورا است و جملات جاویدان زینب کبری(س) را به یاد آورد که خطاب به یزید گفت: «کِد کَیدَک وَاسعَ سَعیک وناصِبْ جُهْدَک، فوالله لا تمحُو ذکرنا و لا تُمیتُ وَحْیَنا…».

همچنین به عنوان مسئول کمیته حمایت از فلسطین، از سخنان شما در رسواسازی رژیم جنایتکار صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم غزه تشکر می‌کنم.

از خداوند متعال مسألت دارم همانطور که در آن تریبون جهانی، تصاویر رهبر شهید(ره) و کودکان معصوم میناب و لامرد را بالا بردید، شما را سربلند نماید؛ و همانگونه که از هفت ماه حضور ملت در خیابان‌ها یاد کردید، جنابعالی را در راه خدمت به این مردم قدرشناس توفیق روزافزون عنایت فرماید.



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