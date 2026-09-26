به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیداری راهبردی میان آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، و حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابعاد و دستاوردهای گسترده مجمع در عرصه‌های بین‌المللی، علمی و رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

آیت‌الله رمضانی در آغاز این نشست که در سالن جلسات مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور حجت‌السلام‌والمسلمین خسروپناه در مجمع اظهار داشت که مجمع با شورای عالی قوی متشکل از برجسته‌ترین نخیگان شیعه در جهان، از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به دستاوردهای رسانه‌ای مجمع گفت؛ خبرگزاری بین‌المللی ابنا (ABNA) که پیش‌تر به ۵ تا ۶ زبان محدود بود، اکنون به ۲۳ تا ۲۷ زبان زنده دنیا فعالیت می‌کند و پوشش گسترده‌ای از اخبار جهان اسلام ارائه می‌دهد.

همچنین دانشنامه اینترنتی ویکی‌شیعه با ارتقا از ۱۰ زبان به ۲۲ زبان زنده و تدوین بیش از ۴۴ هزار مدخل تخصصی، به منبعی معتبر و نظارت‌شده برای معرفی معارف تشیع تبدیل شده است که تفاوت ساختاری و محتوایی با دانشنامه‌های سکولار دارد.

جهش بین‌المللی دانشگاه اهل‌بیت (ع)، چاپ بومی کتاب و شبکه ثقلین

بخش دیگری از گزارش به جهش چشمگیر دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) اختصاص داشت؛ تنوع ملیتی دانشجویان این دانشگاه از ۹ ملیت به ۳۹ ملیت و جمعیت دانشجویی آن از ۲۰۰ نفر به ۱۴۵۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری افزایش یافته است.

در حوزه انتشارات، آیت‌الله رمضانی به چاپ بیش از ۲۰۰۰ عنوان کتاب به ۵۸ زبان دنیا اشاره کرد و از تغییر استراتژی چاپ خبر داد.

همچنین شبکه بین‌المللی ثقلین به عنوان شبکه‌ای ۲۴ ساعته به زبان‌های عربی و ترکی، نقش مهمی در تولید محتوای رسانه‌ای ایفا می‌کند.

در ادامه، مستند تصویری گزارش عملکرد مجمع با عنوان «از دیپلماسی فرهنگی تا مرزهای دانش» به نمایش درآمد.

تاکید بر هم‌افزایی نهادی، آموزش‌های مهارتی

پس از نمایش کلیپ، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شاکری،معاون علمی و فرهنگی مجمع، به ارائه گزارشی از اقدامات میدانی پرداخت.

وی تاکید کرد که مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با رویکردی مردمی، پتانسیل بالایی برای هم‌افزایی با سایر نهادها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.

در پایان این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با تمجید از رویکرد عملیاتی مجمع، بر لزوم شکستن مرزهای اداری و تحقق هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌های فرهنگی کشور تاکید نمود.

مسئولان و حاضرین در نشست سپس از نمایشگاه عینی‌سازی دستاوردهای ۳۷ ساله مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) بازدید کردند تا از نزدیک با جزئیات پروژه‌های بین‌المللی و فرهنگی آشنا شوند.

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