به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علامه سید ساجد علی نقوی، رئیس حزب نهضت جعفریه پاکستان، با تأکید بر ضرورت تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای تأمین امنیت دریایی، خلع سلاح هسته‌ای و اجرای یکسان قوانین بین‌المللی، نسبت به «استانداردهای دوگانه» در نظام بین‌المللی، انتقاد کرد.

وی در پیامی به مناسبت مناسبت‌های بین‌المللی مرتبط با امور دریایی و خلع سلاح هسته‌ای گفت: اجازه دادن به «امپریالیسم، سلطه‌گری و صهیونیسم» برای فعالیت بدون پاسخگویی مؤثر، در حالی که کشورهایی که برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دنبال می‌کنند با محدودیت مواجه می‌شوند، نشان‌دهنده «استانداردهای دوگانه» در نظام بین‌المللی است.

علامه نقوی تأکید کرد که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، یک حق اساسی کشورهاست و در مقابل، دولت‌هایی که دارای سلاح‌های خطرناک هستند یا از این سلاح‌ها استفاده می‌کنند، باید بر اساس قوانین بین‌المللی پاسخگو باشند.

وی با اشاره به «روز جهانی دریانوردی» اظهار کرد: این مناسبت سالانه فرصتی برای تأکید دوباره بر تعهدات مربوط به حفاظت از مسیرهای دریایی بین‌المللی و تضمین امنیت خطوط کشتیرانی است.

این عالم شیعه پاکستانی افزود: مسیرهای دریایی امن برای تجارت جهانی و همکاری‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارند، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال فرصت‌های بیشتر برای رشد اقتصادی هستند.

علامه نقوی همچنین درباره افزایش تأثیر درگیری‌های نظامی بر مسیرهای دریایی و اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که ادامه نظامی‌سازی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه می‌تواند پیامدهای جدی برای صلح بین‌المللی، تجارت و ثبات اقتصادی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به موضوع خلع سلاح هسته‌ای، به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت استفاده از چنین سلاح‌هایی آسیب‌های شدیدی به بشریت وارد کرده است.

علامه نقوی تأکید کرد که نگرانی‌ها درباره سلاح‌های هسته‌ای باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی یکسان و نه اقدامات گزینشی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین از نحوه برخورد جامعه بین‌المللی با برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و آن را با فشارها و تحریم‌هایی که به گفته وی علیه کشورهایی که برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز دارند، مقایسه کرد.

او گفت این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که برای اجرای منسجم‌تر قوانین و مقررات بین‌المللی نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد.

علامه نقوی هشدار داد که استفاده کنترل‌نشده از قدرت نظامی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه می‌تواند جهان را به سمت فاجعه‌ای گسترده‌تر سوق دهد؛ فاجعه‌ای که پیامدهای آن به مناطق خاصی محدود نخواهد ماند.

وی از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی خواست از برگزاری صرف مراسم و مناسبت‌های نمادین فراتر رفته و تعهدات خود را به اقدامات عملی برای جلوگیری از جنگ، تجاوز و گسترش سلاح‌های مخرب تبدیل کنند.

علامه سید ساجد علی نقوی همچنین به‌طور ویژه از سازمان ملل متحد خواست از ظرفیت و نفوذ خود برای تقویت صلح جهانی، حمایت از حقوق بشر و تضمین اجرای یکسان قوانین بین‌المللی درباره همه کشورها استفاده کند.

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