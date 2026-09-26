شهر لِریدا در اسپانیا برقع و نقاب را در اماکن عمومی ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر «لِریدا» در شمال شرق اسپانیا، ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در بیشتر اماکن عمومی را تصویب کرد. اقدامی که برقع و نقاب اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، برخلاف برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، پرتغال و بلژیک، اسپانیا تاکنون قانون ملی مشخصی برای ممنوعیت یا محدود کردن استفاده از این پوشش‌ها که برخی زنان مسلمان از آن استفاده می‌کنند، نداشته است.

سابقه ممنوعیت نقاب در لِریدا

شهر لِریدا مرکز استانی با جمعیتی حدود ۱۵۰ هزار نفر در منطقه کاتالونیای شمال شرق اسپانیا است و این شهر در سال ۲۰۱۰ میلادی پوشیدن نقاب که تمام صورت را می‌پوشاند را در برخی اماکن عمومی، ممنوع کرده بود.

این اقدام در آن زمان نخستین نمونه از چنین ممنوعیتی در اسپانیا به شمار می‌رفت.

با این حال، دیوان عالی اسپانیا در سال ۲۰۱۳ میلادی و در پی شکایت یک انجمن اسلامی، این اقدام را لغو کرد.

این دادگاه اعلام کرد که ممنوعیت مذکور با آزادی دینی در تعارض است و اختیارات قانونی مقام‌های محلی را فراتر می‌برد. دادگاه همچنین اقدامات مشابهی را که شماری از شهرداری‌های دیگر در اسپانیا تصویب کرده بودند، لغو کرد.

اصلاح قانون برای جلوگیری از چالش قضایی

در نشست اخیر شورای شهر لِریدا، اصلاحیه‌ای بر قانون شهری با ۱۶ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف تصویب شد.

این اصلاحیه با هدف جلوگیری از چالش‌های حقوقی تنظیم شده است و مقرر می‌کند که حضور یا تردد در اماکن عمومی با اشیا یا عناصری که صورت را به‌طور کامل می‌پوشانند، ممنوع باشد.

در متن قانون جدید، به‌طور مستقیم نامی از برقع یا نقاب، برده نشده است.

تفاوت برقع و نقاب چیست؟

برقع، پوششی یک‌تکه است که سر و تمام بدن را می‌پوشاند. در حالی که نقاب، پوششی برای صورت است که معمولاً چشم‌ها را نمایان باقی می‌گذارد.

اصلاحیه جدید همچنین استثناهایی را در نظر گرفته است. از جمله موارد مرتبط با اعمال حقوق اساسی، اماکن عبادی و فضاها یا کاربری‌هایی که در آنها چنین اقداماتی از نظر اجتماعی پذیرفته شده است.

افرادی که قانون جدید را نقض کنند با جریمه مالی مواجه خواهند شد.

ائتلافی متفاوت برای تصویب ممنوعیت

شهرداری لِریدا اعلام کرد که حزب «سوسیالیست کاتالونیا» در ائتلافی غیرمعمول با حزب راست افراطی «ووکس» و حزب جدایی‌طلب «کاتالان یونتس» برای تصویب این اقدام همراه شده است.

«فلیکس لاروسا» شهردار سوسیالیست شهر لِریدا در نشست شورای این شهر در دفاع از این قانون گفت: همزیستی به این معناست که یکدیگر را محترم بشماریم و احترام متقابل همچنین به معنای رعایت قوانین است.

تصویب این اصلاحیه در حالی صورت گرفته است که ممنوعیت مشابه سال ۲۰۱۰ پیش‌تر از سوی دیوان عالی اسپانیا به دلیل تعارض با آزادی دینی و فراتر رفتن مقام‌های محلی از اختیارات خود لغو شده بود.

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