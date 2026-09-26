به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وسلی لبرون، مبلغ و پژوهشگر اسلامی آمریکایی، با اشاره به تجربه جوامع مسلمان در ایالات متحده، پیشنهاد کرد مسلمانان در آمریکای لاتین برای توسعه فعالیت‌های اجتماعی و دینی، به جای تمرکز صرف بر ساخت مساجد بزرگ، از ظرفیت خانه‌های شخصی خود برای ایجاد مراکز گردهمایی و تقویت ارتباطات اجتماعی استفاده کنند.

لبرون در یک گفت‌وگوی پادکستی با کانال «The Puerto Rican Imam» در یوتیوب اظهار کرد که یکی از راه‌های مؤثر برای رشد جوامع مسلمان در آمریکای لاتین، تبدیل خانه‌های شخصی به فضاهایی برای نماز، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی است. وی گفت: مهم‌تر از داشتن مسجد، این است که بتوان به نقاط مختلف رفت و مالکیت و ارتباط اجتماعی ایجاد کرد.

وی با اشاره به تجربه برخی جوامع مسلمان در کشورهای آمریکای لاتین افزود که شکل‌گیری یک جامعه دینی الزاماً نیازمند ساخت فوری مسجد نیست، بلکه می‌تواند از اجتماعات کوچک در خانه‌ها آغاز شود و به تدریج گسترش یابد.

تجربه جوامع مسلمان در آمریکای مرکزی

این امام جماعت آمریکایی با اشاره به نمونه‌هایی از کشورهای مختلف آمریکای لاتین گفت: در کشورهایی مانند هندوراس، نیکاراگوئه و اکوادور، برخی مسلمانان فعالیت‌های اجتماعی و دینی خود را از خانه‌های شخصی آغاز کرده‌اند.

وی نمونه‌ای از یک جامعه مسلمان در هندوراس را مطرح کرد و گفت نزدیک‌ترین مسجد به محل زندگی برخی افراد، فاصله زیادی دارد؛ به همین دلیل، خانه یکی از اعضای جامعه به محلی برای اقامه نماز و گردهمایی مسلمانان تبدیل شده است.

لبرون توضیح داد که در یکی از این موارد، فردی خانه خود را به محلی شبیه «مصلی» تبدیل کرده بود تا اعضای خانواده‌ها و افراد جامعه بتوانند برای نماز و برنامه‌های دینی در آن حضور یابند. به گفته وی، این نوع فعالیت‌ها باعث تقویت ارتباط میان افراد و شکل‌گیری تدریجی یک جامعه منسجم می‌شود.

وی همچنین به نمونه‌ای در نیکاراگوئه اشاره کرد و گفت فردی که از او با عنوان «برادر مسلمان» یاد کرد، فضای پذیرایی خانه خود را به محل برگزاری نماز تبدیل کرده بود. به گفته لبرون، پس از افزایش تعداد افراد شرکت‌کننده، این گروه به دنبال یافتن مکان بزرگ‌تر و ایجاد فضای مستقل‌تر رفتند.

از خانه‌های شخصی تا شکل‌گیری مراکز اسلامی

لبرون تأکید کرد که تجربه جوامع مسلمان نشان می‌دهد شکل‌گیری مراکز دینی و اجتماعی می‌تواند از اجتماعات کوچک آغاز شود. او گفت پس از افزایش تعداد اعضای یک گروه، امکان اجاره یا خرید مکان جدید برای فعالیت‌های گسترده‌تر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تجربه‌ای در اکوادور نیز گفت: در این کشور، شیخ یحیی سوکیو، طبقه اول خانه خود را به مسجد تبدیل کرده است.

امام وسلی لبرون در این گفت‌وگو بر اهمیت ایجاد ارتباطات اجتماعی میان مسلمانان تأکید کرد و تشکیل اجتماعات کوچک، استفاده از ظرفیت‌های محلی و تقویت پیوندهای اجتماعی را از روش‌های توسعه جوامع اسلامی در آمریکای لاتین دانست.

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