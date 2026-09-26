هشدار اتحادیه اروپا درباره بحران قیمت انرژی؛ دعوت به کاهش مصرف پیش از زمستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دان یورگنسن» کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، هشدار داد این بلوک با بحران قیمت انرژی ناشی از اختلال در عرضه به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران،مواجه است و از کشورهای عضو خواست برای آمادگی در برابر زمستان، تدابیری برای کاهش مصرف گاز و برق در نظر بگیرند.

خبرگزاری رویترز به نامه یورگنسن به وزیران انرژی کشورهای عضو دست یافته است که در آن این درخواست مطرح شده است.

بحران قیمت در پی بحران عرضه

یورگنسن در این نامه نوشته است: ما با بحران قیمت مواجهیم که با بحران عرضه مرتبط است.

او تأکید کرده است که اتحادیه اروپا اکنون نسبت به زمستان سال ۲۰۲۱ میلادی آمادگی بیشتری دارد. دوره‌ای که روسیه عرضه گاز به اروپا را کاهش داد. با این حال، به گفته او، دولت‌های اروپایی باید آمادگی خود برای ماه‌های پیش رو را افزایش دهند.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا از وزیران خواسته است بررسی کنند که آیا می‌توانند اقداماتی برای حفظ جریان گاز به مخازن ذخیره‌سازی یا کاهش تقاضا برای گاز و برق تا زمانی که نیاز وجود دارد، اتخاذ کنند.

این نامه در واقع از دولت‌های اروپایی می‌خواهد چنین اقداماتی را بررسی یا در صورت اجرای آنها، ادامه دهند و به معنای اعلام یک برنامه جدید برای کاهش اجباری مصرف انرژی نیست.

آمادگی اروپا برای زمستان

کمیسیون اروپا در سوم سپتامبر اعلام کرده بود که با وجود پایین‌تر بودن سطح ذخایر گاز نسبت به سال‌های گذشته، خطر فوری برای تأمین گاز وجود ندارد.

این نهاد افزایش توانایی اتحادیه اروپا برای مقابله با اختلالات عرضه را به عواملی از جمله تنوع‌بخشی به منابع انرژی، افزایش ظرفیت واردات گاز طبیعی مایع و کاهش تقاضا برای گاز، نسبت داده بود.

با این حال، کمیسیون اروپا همزمان تأکید کرده بود که قیمت‌ها همچنان تحت تأثیر جنگ علیه ایران با نوسان مواجه هستند.

الزام اروپا به پر کردن ذخایر گاز

بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، کشورهای مشمول این قوانین باید میزان ذخایر گاز خود را به معادل ۹۰ درصد ظرفیت تأسیسات ذخیره‌سازی‌شان برسانند.

با این حال، این مقررات انعطاف لازم را فراهم می‌کند تا کشورها بتوانند این هدف را در هر مقطعی بین اول اکتبر و اول دسامبر محقق کنند.

همچنین اگر کشورها برای پر کردن ذخایر با مشکل مواجه شوند، مقررات اتحادیه اروپا امکان استفاده از حاشیه انعطاف بیشتر را فراهم می‌کند تا فشار اضافی بر قیمت‌ها وارد نشود.

وابستگی بیشتر به گاز طبیعی مایع

کمیسیون اروپا توضیح داده که افزایش وابستگی اروپا به گاز طبیعی مایع (LNG) باعث شده است قیمت واردات این نوع گاز حتی با وجود محدود بودن واردات مستقیم اروپا از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشتر تحت تأثیر اختلالات بازار جهانی قرار گیرد.

سهم گاز طبیعی مایع از واردات گاز اتحادیه اروپا از ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش یافته است.

در مقابل، سهم گاز روسیه از واردات گاز اروپا طی همین دوره از ۴۵ درصد به ۱۲ درصد، کاهش یافته است.

این تغییر در ترکیب منابع تأمین، وابستگی اروپا به گاز روسیه را کاهش داده، اما همزمان میزان مواجهه بازار انرژی این بلوک با نوسانات بازار جهانی گاز طبیعی مایع را افزایش داده است.

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