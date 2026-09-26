به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از رویترز، ایران پس از ارائه یک پیشنهاد دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری‌های منطقه‌ای، در انتظار واکنش رسمی آمریکا است؛ طرحی که به گفته مقام‌های ایرانی از طریق میانجی‌های قطری به واشنگتن منتقل شده و می‌تواند طی هفت روز زمینه توقف درگیری‌ها و بازگشایی این گذرگاه راهبردی را فراهم کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌صورت خصوصی درباره این پیشنهاد ابراز تردید کرده و معتقد است ایران ممکن است خواسته‌های واشنگتن را نپذیرد. بر اساس این گزارش، ترامپ به کارکنان خود گفته است احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا وجود دارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد در صورت وجود جدیت از سوی آمریکا برای دستیابی به توافق و بازگشایی تنگه هرمز، مقدمات اجرای این طرح فراهم است. وی گفت اجرای این توافق می‌تواند آغازگر گفت‌وگوهای گسترده‌تر درباره موضوعات مورد توافق طرفین باشد. عراقچی همچنین تأکید کرد این طرح شامل توقف درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان خواهد بود.

مسعود پزشکیان نیز در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد تهران آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دیگر موضوعات است، اما «زورگویی و اجبار» را نمی‌پذیرد. وی تأکید کرد ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر فشارها، تهدیدها و حملات از خود دفاع خواهد کرد.

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