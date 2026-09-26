به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۲ هزار نفر در سراسر انگلیس قرار است در قالب یک برنامه آموزشی در ۱۰۰ مسجد این کشور، مهارت‌های نجات جان را فرا بگیرند. این طرح که توسط «انجمن پزشکی اسلامی بریتانیا» (BIMA) اجرا می‌شود، با هدف کاهش نابرابری در دسترسی به آموزش‌های اورژانسی و افزایش شانس زنده ماندن افراد پس از ایست قلبی طراحی شده است.

در این دوره‌ها، شرکت‌کنندگان مهارت‌هایی همچون احیای قلبی ـ ریوی (CPR)، قرار دادن فرد بیهوش در وضعیت ریکاوری، استفاده از دستگاه شوک خودکار (دفیبریلاتور) و واکنش مناسب در شرایط خفگی را آموزش می‌بینند. حدود ۵۰۰ داوطلب شامل متخصصان حوزه سلامت و دانشجویان پزشکی، اجرای این برنامه و آموزش شرکت‌کنندگان را برعهده دارند.

دکتر «محمد خانجی»، متخصص قلب در مرکز درمانی بارتس هلث و استاد دانشگاه کوئین مری لندن، که بیش از یک دهه در این برنامه فعالیت دارد، گفت این طرح با هدف مقابله با نابرابری در دسترسی به آموزش مهارت‌های فوریت‌های پزشکی آغاز شده است. به گفته وی، مناطق محروم و مناطقی با جمعیت اقلیت‌های قومی، معمولاً با کمبود آموزش‌های مرتبط با نجات جان مواجه هستند.

برنامه «Lifesavers» انجمن پزشکی اسلامی بریتانیا در سال ۲۰۱۳ با همکاری سه مسجد و آموزش حدود ۱۰۰ نفر آغاز شد، اما اکنون به یک برنامه گسترده در انگلیس و دیگر کشورهای جهان تبدیل شده است. در سال جاری ۲۵ کشور از جمله استرالیا، کنیا، نیجریه، پاکستان و مالزی در این برنامه مشارکت دارند.

برگزارکنندگان این دوره‌ها می‌گویند انتخاب مساجد به‌عنوان محل آموزش، امکان دسترسی آسان‌تر مردم به این مهارت‌ها را فراهم می‌کند. دکتر خانجی تأکید کرد که این برنامه فقط ویژه مسلمانان نیست و همه افراد، فارغ از پیشینه دینی، می‌توانند در آن شرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت زمان در نجات بیماران قلبی گفت: انجام سریع احیای قلبی و استفاده زودهنگام از دستگاه شوک می‌تواند شانس زنده ماندن فرد را دو تا سه برابر افزایش دهد. به گفته او، هر دقیقه تأخیر پس از ایست قلبی می‌تواند حدود ۱۰ درصد از احتمال نجات بیمار بکاهد.

انجمن پزشکی اسلامی بریتانیا همچنین اعلام کرده است که در کنار آموزش‌های کمک‌های اولیه، برنامه‌های دیگری مانند آگاهی‌بخشی درباره سرطان، اهدای عضو و سلامت در ماه رمضان را در مراکز اسلامی اجرا می‌کند. این نهاد با همکاری برخی سازمان‌ها از جمله «اسلامیک ریلیف» و بنیاد قلب بریتانیا، تاکنون ۵۷ دستگاه دفیبریلاتور نیز در مساجد این کشور نصب کرده است تا در مواقع اضطراری در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

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